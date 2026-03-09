[날씨/XR] 중국발 미세먼지 유입…중서부 공기질 '나쁨'

오늘(9일) 서울 등 서쪽 지역은 종일 공기질이 탁했는데요.



내일은 대기의 흐름이 정체하면서 중서부를 중심으로 공기질이 나쁘겠습니다.



오늘 아침부터 북서풍을 타고 중국발 미세먼지가 유입되면서 서쪽 지역부터 영향을 주기 시작했고요, 내일은 먼지가 빠져나가지 못하고 그대로 쌓여 있겠습니다.



내일 수도권 등 중서부와 경북 지역의 초미세먼지 농도 '나쁨' 수준이 예상되고요.



인천과 경남은 늦은 오후까지, 부산은 늦은 밤 한때 '나쁨' 수준을 보이겠습니다.



그럼 위성 영상을 통해서 자세한 공기 흐름 살펴보겠습니다.



보시는 것처럼 동해안에 위치한 기압골의 영향으로 내일 새벽까지 동해안 지역에는 비나 눈이 이어지겠고요.



현재 상하이 부근에 이렇게 고기압이 자리하면서 맑게 드러나 있는데요.



고기압이 차츰 동쪽으로 이동을 하면서 내일은 우리나라 하늘 맑게 드러나겠습니다.



밤사이 복사냉각 효과로 대기가 빠르게 식으면서 서울의 아침 기온 영하 1도까지 떨어져 춥겠습니다.



낮 기온은 서울이 9도, 대구가 12도까지 올라 오늘과 비슷하거나 조금 더 높겠습니다.



남은 한 주 대체로 구름만 지나며 무난한 날씨가 이어지겠습니다.



주 후반에는 서쪽 지역의 기온이 높게 오르겠고요.



동풍의 영향으로 동해안에는 비나 눈이 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)