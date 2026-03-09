뉴스
중국, 이란 새 지도자 인정…"헌법 따라 내린 결정"

손기준 기자
작성 2026.03.09 19:55 조회수
중국, 이란 새 지도자 인정…"헌법 따라 내린 결정"
▲ 이란 새 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이

중국 정부가 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이를 이란의 새 지도자로 인정했습니다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 오늘(9일) 정례 브리핑에서 모즈타바 하메네이의 이란 새 최고지도자 선출에 관한 중국의 입장을 묻는 취재진에 "우리는 관련 보도에 주목했다"며 "이는 이란이 자국 헌법에 따라 내린 결정"이라고 말했습니다.

궈 대변인은 "도널드 트럼프 미국 대통령은 모즈타바 하메네이가 오래가지 못할 수 있다고 했고, 이스라엘은 그를 표적으로 삼겠다고 했는데 중국은 이런 언급들을 어떻게 보는가"라는 질문엔 "중국은 어떤 구실로든 타국 내정에 간섭하는 것에 반대한다. 이란의 주권과 안전, 영토 완전성은 응당 존중받아야 한다"고 답했습니다.

그는 "중국은 즉각 군사 행동을 중단하고, 조속히 대화·협상으로 복귀해 긴장 국면의 고조를 피할 것을 호소한다"고 전했습니다.

이날 중국 관영 통신사인 중국신문사는 라마니 파즈리 주중 이란대사의 "모즈타바 하메네이는 이란 헌법에 규정된 지도자가 갖춰야 할 모든 조건을 갖췄다"는 언급을 전하기도 했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
