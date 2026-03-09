뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

웬디, 차원이 다른 미담 나왔다…"14년 팬 청첩장 받고 깜짝 축가 선물"

SBS 뉴스
작성 2026.03.09 18:03 조회수
웬디, 차원이 다른 미담 나왔다…"14년 팬 청첩장 받고 깜짝 축가 선물"
그룹 레드벨벳의 멤버 웬디(32)의 미담이 공개됐다.

최근 소셜미디어에는 웬디가 오랜 팬의 결혼식에 참석해 축가를 부르는 모습이 담긴 영상과 사진이 확산됐다. 해당 게시물은 수백만 회 이상의 조회수를 기록하며 팬들 사이에서 '웬디 미담'으로 화제를 모았다.

게시물 작성자는 "고3 때부터 좋아하던 신부를 위해 결혼식 축가를 불러줬다. 그들의 사랑을 10년 동안 옆에서 봐온 나는 눈물이 났다"고 훈훈했던 당시 분위기를 전했다.
레드벨벳 웬디

또 다른 글에서는 축가가 성사된 과정에 대해서도 설명했다. 글에 따르면 신부는 과거 팬사인회에서 웬디에게 청첩장을 전달했으나 실제로 축가를 기대한 것은 아니었다. 웬디가 청첩장을 확인한 뒤 직접 신랑에게 연락을 취하면서 축가가 성사됐다는 것. 결혼식에 참석한 하객 역시 "친구 결혼식에 왔는데 웬디가 14년 팬을 위해 축가를 불러주러 왔다"며 감격스러운 현장 분위기를 전했다.

공개된 사진에는 웬디가 신랑·신부와 함께 기념 촬영을 하는 모습도 담겨 눈길을 끌었다.

팬들 사이에서 웬디는 평소 남다른 팬사랑으로도 잘 알려져 있다. 직접 만든 쿠키와 머핀을 팬사인회에서 팬들에게 나눠주거나, 팬들에게 받은 선물을 실제로 착용하고 인증하는 등 꾸준한 팬서비스로 화제를 모았다. 또한 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트' DJ로 활동하며 매번 방송국 앞에 온 팬들과 작은 팬미팅을 하는 모습이 알려져 '출근길 요정'이라는 별명을 얻었다.
웬디 라디오 출근길



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지