법원, '퇴직금 50억' 곽상도 아들 계좌 묶은 추징보전 해제

▲ 곽상도 전 의원이 지난 2월 6일 1심 선고를 마친 후 입장을 밝히고 있다.

법원이 '50억 퇴직금 의혹'으로 1심에서 무죄를 선고받은 곽상도 전 국민의힘 의원 아들의 금융계좌 동결 조치를 해제하도록 했습니다.서울중앙지법 형사항소2-1부(곽정한 강희석 조은아 부장판사)는 곽 전 의원이 낸 추징보전 인용 결정에 대한 항고를 지난달 9일 받아들였습니다.추징보전은 향후 재판에서 몰수 또는 추징이 이뤄질 것에 대비해 범죄로 얻은 것으로 의심되는 재산을 법원 판결 전에 임의로 처분하지 못하도록 동결하는 절차입니다.검찰은 곽 전 의원의 '퇴직금 50억 의혹'을 수사하던 2021년 10월 곽 전 의원과 아들의 재산 일부에 대해 추징보전을 청구했고 법원은 같은 달 이를 인용했습니다.이에 곽 전 의원 측은 같은 해 11월 추징보전 결정을 취소해 달라며 불복해 항고했고 법원이 지난달 4년여 만에 곽 전 의원 측 항고를 받아들인 것입니다.항고심을 심리한 재판부는 곽 전 의원과 아들이 1심에서 각각 공소기각과 무죄 판결을 받은 점을 고려했습니다.아울러 "추징보전 명령의 효력이 발생한 지 4년이 넘었음에도 그로 인해 피고인이 입는 불이익을 정당화할 사유에 대한 소명이 없다"며 "현재로서는 추징보전의 필요성에 대한 소명이 부족하다"고 판단했습니다.검찰은 법원 결정에 불복해 대법원에 재항고를 제기한 상태입니다.(사진=연합뉴스)