김도영 "지나간 일 잊고 호주전 집중…끝까지 포기 안 해"

▲ 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 3차전 대한민국과 타이완의 경기에서 4-5로 패배한 한국 김도영이 아쉬워하고 있다.

벼랑 끝에 몰린 한국 야구대표팀 김도영(KIA 타이거즈)이 기적 같은 8강 진출을 향해 마지막까지 포기하지 않겠다는 각오를 다졌습니다.김도영은 오늘(9일) 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 호주와의 최종전을 앞두고 열린 기자회견에서 "선수들이 다 생각하는 건 같다. 지나간 것은 잊고 기회가 남은 오늘 경기에만 집중하겠다"고 각오를 밝혔습니다.전날 타이완전에서 김도영은 역전 홈런과 동점 2루타를 터뜨리며 빛나는 스타성을 입증했습니다.하지만, 대표팀은 승부치기 끝에 타이완에 4대 5로 패해 험난한 처지에 놓였습니다.한국이 조별리그를 통과하기 위해서는 이날 호주전에서 '2실점 이하·5점 차 이상'이라는 까다로운 조건을 충족하며 승리를 거둬야만 합니다.선수단 분위기는 결연합니다.김도영은 "경기 전 미팅에서 감독님도 '우리에게 아직 기회가 주어진 것'이라고 말씀하셨다"며 "경기를 마칠 때까지 절대 포기하지 않을 것이고, 모든 선수가 같은 마음"이라고 힘줘 말했습니다.김도영이 타이완전 맹타로 살아난 것도 대표팀에는 희망적인 일입니다.김도영은 "타격감이 많이 올라왔다는 생각이 든다. 조금 늦은 감도 있지만, 확실히 결과가 나오니 감각이 돌아오는 것 같다"며 "기회가 있는 만큼 오늘 제가 할 수 있는 최선을 다해 플레이하겠다"고 다짐했습니다.실점을 최소화해야 하는 경기인 만큼 수비의 중요성도 큽니다.이에 대해 그는 "특정한 결과가 필요하다고 해서 경기를 준비하는 마음이 변하지는 않는다"면서도 "모든 경기에서 수비 실수가 안 나와야 하는 건 당연하다. 평소와 같은 마음으로 승리를 위해 뛸 것"이라고 덤덤하게 말했습니다.타이완전 당시 보여준 짜릿한 '배트 플립'에 대해서는 팀을 위한 행동이었다고 설명했습니다.김도영은 "원래 과격한 행동을 하는 편은 아니지만, 팀의 사기를 올리고자 표현했던 것"이라며 "경기를 치르며 감각이 올라와 행복하다. 매 경기가 재밌고, 결과는 아쉬웠지만 경기할수록 성장한다고 느낀다. 정말 뜻깊은 대회"라고 성숙한 모습을 보였습니다.(사진=연합뉴스)