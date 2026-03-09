다득점 간절한 호주전…위트컴·김혜성 선발 라인업 제외

▲ 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 3차전 대한민국과 대만의 경기. 5회말 무사 1, 3루 한국 위트컴이 병살타를 치고 있다.

2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 통과를 위해서는 '2실점 이하·5점 차 이상' 승리가 꼭 필요한 한국 야구대표팀이 선발 라인업을 크게 손봤습니다.한국은 오늘(9일) 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열리는 2026 WBC C조 조별리그 호주전에 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)과 김혜성(로스앤젤레스 다저스)을 선발 라인업에서 제외했습니다.위트컴은 5일 체코전에서 연타석 홈런을 터트렸으나 7일 일본전과 8일 타이완전은 2경기 연속 무안타에 그쳤습니다.또 김혜성은 일본전에서 4회 때린 동점 2점 홈런이 이번 대회 유일한 안타입니다.한국은 김도영(KIA 타이거즈·3루수)∼저마이 존스(디트로이트 타이거스·좌익수)∼이정후(샌프란시스코 자이언츠·중견수)∼안현민(kt wiz·우익수)∼문보경(LG 트윈스·지명타자)∼노시환(한화 이글스·1루수)∼김주원(NC 다이노스·유격수)∼박동원(LG·포수)∼신민재(LG·2루수)로 이어지는 라인업을 짰습니다.위트컴과 김혜성이 빠진 자리는 각각 노시환과 신민재가 채웁니다.이들 2명이 선발 출전하는 건 이번 대회 처음입니다.류지현 한국 야구대표팀 감독은 경기를 앞둔 기자회견에서 "김혜성 선수가 대만전 연장에 도루 슬라이딩 과정에서 손가락을 베이스에 부딪혀서 그런 부분도 생각해 라인업에서 뺐다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)