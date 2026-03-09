국힘 긴급 의원총회…'절윤·노선 전환' 난상 토론

<앵커>



국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 당 지도부의 노선 전환을 요구하며 오는 6월 지방선거 공천을 신청하지 않은 가운데, 국민의힘이 오늘(9일) 오후 긴급 의원총회를 개최했습니다. 윤석열 전 대통령과의 절연 문제를 비롯한 당의 노선 문제를 놓고 난상 토론이 벌어지고 있는 것으로 알려졌습니다.



손형안 기자가 전해드립니다.



<기자>



지방선거 승리 전략을 논의하기 위해 열린 국민의힘 긴급 의원총회에서 송언석 원내대표는 당의 노선과 운영을 둘러싼 문제 제기가 국민의힘의 생존을 위협하는 상황이라고 진단했습니다.



그러면서 12·3 비상계엄에 대한 당 차원의 명확한 사과와 반성의 뜻을 밝히고 윤석열 전 대통령과 관련한 당의 입장을 정리해야만 한다고 말했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 오늘 의원총회에서 의원 여러분의 총의를 모아서 정리해야 된다고 생각합니다.]



비공개로 전환된 회의에선 오세훈 서울시장이 당 지도부의 노선 전환을 요구하며 공천을 신청하지 않은 사안 등을 놓고 의원들의 발언이 이어지고 있습니다.



오늘 오전 "후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강을 세우겠다"며 강경한 대응을 예고했던 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 오늘 오후 기자간담회에선 "오 시장의 고민을 충분히 이해한다", "일부 지역의 경우 후보 추가 공모를 받을 수 있다"며 한 발 물러선 입장을 밝혔습니다.



[이정현/국민의힘 공천관리위원장 : 어제까지 마감 통해서 본 바로는 공천 접수의 문을 더 열고 더 좋은 분들 기다려야겠다.]



오 시장은 의원총회에서 어떤 논의가 이뤄지고 결정이 이뤄지는지 기도하는 심정으로 기다릴 것이라고 말해, 의원총회 결과에 따라 공천 신청 여부가 결정될 가능성이 있습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승진)