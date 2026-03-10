[AFTER 8NEWS] 코로나 백신 안 맞으면 죄인 취급하더니…'피눈물 소송' 끝에 인정됐는데 '불복'

00:00 "구토하면서 갑자기"...백신 접종 후 떠난 남편

1. "구토하면서 갑자기"...백신 접종 후 떠난 남편

A 씨의 남편은 세 아이의 아버지이자 23년 차 공무원이었습니다. 이제는 사진으로밖에 볼 수 없는 남편을 떠올리면서 A 씨는 남편의 말 하나가 생생하게 기억난다고 했습니다.



[A 씨 : '(백신) 맞아도 될까?' 얘기를 저한테 했었거든요. 맞을 수밖에 없는 상황이었죠.]



전남의 한 군청 공무원이었던 A 씨 남편은 지난 2021년 코로나19 재난안전대책본부 현장대응 인력이 되면서 백신 우선접종 대상자로 선정됐습니다. 2021년 3월 31일 아스트라제네카 백신 1차 접종, 6월 16일 2차 접종을 마친 A 씨 남편은 열흘 뒤인 6월 26일 새벽, 세상을 떠났습니다.



[A 씨 : 구토를 하면서 화장실 앞에 쓰러져 있었어요. 계속 심폐소생술을 실시를 했는데 회복하지 못하고 심정지가 돼서.]



사인은 허혈성 심장질환, 즉 급성심근경색이었습니다. 해당 대학병원은 A 씨 남편의 사망을 백신 부작용 의심 사례로 신고했습니다. 하지만 질병관리청은 이를 인정하지 않았습니다. A 씨 남편의 기저질환, 즉 고지혈증과 전신 상태에 의한 급성심근경색으로 사망했을 가능성이 더 높은 것으로 판단되기 때문에 백신 접종과의 인과성을 인정하기 어렵다는 것이었습니다. 질병청은 같은 이유로 피해보상 신청도 기각했습니다. 떠난 남편을 기리는 마음에서 원했던 순직 역시 질병청 판단을 근거로 인정되지 않자 A 씨는 소송을 결심했습니다.



[A 씨 : 나라에서 시켜 가지고 백신 접종을 하고 일만 하다가….그래서 질병청 소송을 시작하게 된 거죠, 그때.]



2. 코로나19 백신-심근경색 사망, 인과성 첫 인정

남편이 숨지고 2년여가 흐른 뒤 제기했던 소송은 그로부터 다시 2년을 넘어 지난 1월에야 일단락됐습니다. 법원은 A 씨의 손을 들어줬습니다. 서울행정법원 행정5부가, 질병관리청이 A 씨에 대해 내린 '코로나19 예방접종 후 이상반응 피해보상 거부처분'을 취소하라고 판결한 겁니다. 재판부는 "백신 접종과 사망 사이에 시간적 밀접성이 인정되고, 망인의 사망이라는 결과가 원인불명이거나 이 사건 백신 접종이 아닌 다른 원인에 의해서 발생하였다고 단정하기 어려우며, 이 사건 백신 접종으로부터 발생하였다고 추론하는 것이 의학 이론이나 경험칙상 불가능하다고 보이지도 않다"고 그 이유를 밝혔습니다. 그러니까 코로나19 백신과 A 씨 남편의 사망 사이에는 인과관계가 있다고 보는 게 타당하다는 겁니다. 질병청이 코로나19 백신의 주요한 이상반응이라고 지정해 둔 심근염, 심낭염, 아나필락시스, 혈소판감소 혈전증 등이 아니라, 심근경색으로 인한 사망이 백신 때문이라고 '인과성 판단'이 나온 건 이번이 처음입니다. 진료기록을 감정한 가톨릭관동대학교 국제성모병원은 의학적으로 A 씨 남편의 고지혈증이 심근경색의 직접적인 원인이라고 단정하기는 어렵다는 회신을 했습니다. 그러면서, 비교적 건강했던 A 씨 남편에게서 고지혈증 수치가 다소 악화되기는 했지만, "아스트라제네카 2차 접종을 받은 지 불과 10일 만에 갑작스럽게 급성심근경색으로 사망하였다는 점에서 백신에 의한 혈전 생성증가가 급성심근경색 유발에 영향을 주었을 가능성을 배제할 수는 없다"고 했습니다.



[주세형 변호사 : 고지혈증 때문에 급성 심근경색이 일어나는지, 백신 투약으로 인해서 일어났는지 둘 중에 우열 판단을 확실히 못 하면 (인과성이) 인정될 수 있습니다.]



3. "국가에 적극 협조해 백신 접종"

재판부는 이런 인과성에 대한 판단을 함과 동시에, 앞서 설명한 것처럼 당시의 특수한 전 국가적 상황에 대해서도 기록으로 남겼습니다. 먼저, 다른 전염병 백신들은 상당한 기간을 거쳐 승인과 허가가 나는데 코로나19 백신은 예외적으로 긴급 절차에 따라 혹은 일정한 조건부로 승인과 허가가 났다는 사실을 명시했습니다. A 씨 남편이 맞은 백신 역시 인체에 무해하다는 확신을 바탕으로 긴급승인이 이뤄졌다기보다는, 백신을 써서 얻을 수 있는 잠재적인 이점이 잠재적인 위험보다 크다는 국가·사회적 필요성에 따라 이뤄졌던 것으로 보인다는 겁니다. 특히 해당 백신이 미국에서는 승인 신청이 철회됐고, 우리나라에서도 희귀 혈전증 발생 문제로 30세 미만은 접종 대상에서 제외되었다가 2021년 말쯤에는 사실상 접종이 종료됐단 사실도 판결문에 적시됐습니다. 나아가, 급성심근경색이 백신 부작용으로 그동안 인정된 바는 없지만, 빠른 개발 속도로 인해 아직까지 백신이 어떤 피해를 낳는지 명확하게 밝혀졌다고 단언할 수 없고, 질병청 등이 공식적으로 인과성을 인정하는 이상반응 외에 의학적으로 다른 인과성이 있는 질병이 존재할 가능성도 충분한 점 등이 인과성을 부인하기 어렵다고 판단하는 근거가 됐다고도 했습니다. 또 판결문 가장 말미에, 작은 글씨의 각주로, 재판부는 "망인의 이 사건 백신 접종은 국가의 방역수칙에 적극적으로 협조하였다가 발생한 것이라고 볼 수 있다"고 적었습니다. 이런 사정을, 예방접종 피해보상의 인과관계를 판단할 때 고려할 필요가 있단 겁니다.





4. '코로나19 피해보상 특별법', 판결문과 비교해보니

사실 이 판결문이 담은 표현들은 지난해 10월부터 시행된 한 법률의 문구와 많이 닮아 있습니다. 바로 '코로나바이러스감염증-19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법'입니다. 이 법이 만들어지는 과정에서, 국회 보건복지위원장이 밝혔던 법안 제안 이유를 살펴보겠습니다. 국가는 감염병 확산을 예방하고 국민 보건을 증진하기 위해 예방접종을 실시하고 있고 그로 인한 피해에 대해서는 국가보상을 하고 있다고 하면서, 코로나19 당시 "공중보건 위기 상황이 벌어졌고 이를 극복하기 위해 전 국민에게 예방접종을 권고"했다고 설명했습니다. 그런데도 예방접종 이후 질병 등이 발생한 경우에 국가보상을 청구해도 인과성을 인정하지 않거나 매우 제한적으로 인과성을 인정하고 있어 국민들이 제대로 보상을 받지 못하고 있다는 지적이 있다면서, 예방접종과 질병 등의 발생 사이에 시간적 개연성 같은 사실이 증명되면 인과관계가 있는 것으로 추정하자고 했습니다. 특별법의 취지는 법 6조 '인과관계의 추정' 조항에 고스란히 담겨 있습니다. 예방접종과 이상반응 발생 사이 시간적 개연성이 존재할 것, 이상반응이 예방접종으로 인해 발생했다고 추론하는 게 의학 이론이나 경험칙상 불가능하지 않을 것, 이상반응이 원인불명이거나 다른 원인에 의해 발생한 것이 아닐 것. 이 3가지가 증명되면 예방접종 때문에 이상반응이 발생한 걸로 추정하겠다는 겁니다. 이 법대로라면, 국민이 의학적, 법적으로 완벽한 입증의 단계까지 가지 않더라도 국가의 보상 책임이 확대됩니다. 이 조항은 이번 판결문에서 코로나19 백신 접종과 심근경색 사망 사이 인과관계가 없다고 보기 어렵다고 한 이유로 적시한 문장들과도 같습니다. 새롭게 만들어지고 시행된 이 특별법의 취지를 이번 판결이 적극 반영한 걸로 풀이되는 이유입니다.



5. "더 따져보겠다"...질병청은 '항소'

그러나 질병청은 이 판결을 받아들이지 않았습니다. 상급심에서 다시 판단을 받아보겠다며 항소한 겁니다. 심근경색으로 인한 사망을 코로나19 백신 때문이라고 인정한 전례가 없고 인과성 여부를 좀 더 따져볼 여지가 있다고 했습니다. 코로나19 확산을 막겠다는 국가의 대의 앞에 작았고 그래서 국가가 부여한 의무를 따랐던 개인은, 국가로 상대로 한 싸움을 계속하게 됐습니다. 앞서 소개한 특별법이 국회를 통과한 뒤, 특별법에서 위임한 사항을 규정하기 위해 시행령이 만들어졌습니다. 지난해 10월 21일, 질병청은 '특별법 시행령 제정안 국무회의 의결'이라는 보도자료를 냈습니다. 아직도 질병청 홈페이지에 올라와 있는 그 보도자료, 제목 바로 아래 문장은 다음과 같습니다. '완화된 판단기준으로 보다 넓은 피해구제의 기회 마련.' 임승관 질병청장도 보도자료를 통해 "면밀한 법 시행 준비 및 운영을 통해 코로나19 예방접종에 대해 협조한 국민들에게 폭넓은 보상 및 지원이 이루어질 수 있도록 한 법률의 취지를 충실히 이행할 예정"이라고 강조했습니다. 그랬던 국가를 향해 개인은 지금 국가의 역할이 무엇이냐고 다시 묻고 있습니다.



(취재 : 박하정, 구성 : 신희숙, 영상취재 : 김세경, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)