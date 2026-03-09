"도파민 중독 치료 받아야"…유연석, 드라마 촬영장서도 '틈만나면' 게임 삼매경

SBS '틈만 나면,'의 MC 유연석이 '연식이의 날'을 맞이한다.



SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티로, 지난 3일 방송이 최고 시청률 6.6%, 2049 1.5%로 동시간대 1위는 물론 이날 방송된 드라마, 예능 전체에서 독보적 1위를 차지하며 화요일 예능 강자의 저력을 드러내고 있다.(이상 닐슨코리아 수도권 기준)



오는 10일(화) 방송될 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 이솜, 김경남, 전석호가 군자동 일대에서 왁자지껄한 힐링 도파민을 선사한다.



이날 유연석은 함께 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 호흡을 맞춘 동료 이솜, 김경남, 전석호의 등판에 그 어느 때보다 하이텐션을 과시한다. 유연석은 "오늘 너무 든든하다"라면서 웃음이 떠나지 않는 모습으로 유재석의 웃음보를 자극한다.



유연석의 텐션을 한층 끌어올린 결정적 이유는 이번 틈 장소가 유연석의 모교, 세종대가 위치한 군자동이기 때문이다. 유연석은 가는 곳마다 대학 시절 추억을 소환하더니, 틈 주인과도 대학 얘기를 시도하는 등 시도 때도 없이 '세종앓이'를 드러내 형들의 원성을 산다. 이에 유재석은 "오늘 연식이의 날이야"라며 유연석의 추억에 동참하더니, 유연석을 "(세)종대형!"이라고 불러 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.



그런가 하면 이솜, 김경남, 전석호가 유연석의 '틈만 나면,' 도파민 중독을 폭로해 흥미를 더한다. 이솜은 "연석 선배가 드라마 촬영장에서도 '틈만 나면,' 게임으로 내기를 한다"라며 끊이지 않는 유연석의 '틈만 나면' 사랑을 증언한다. '틈만 나면,'의 짜릿한 도파민 추구미가 유연석의 일상까지 스며든 것. 유연석이 "새벽 촬영하고 와도 여기 오면 도파민이 확 온다"라며 또다시 의욕 충만한 눈빛을 번뜩이자, 이를 캐치한 전석호는 "연석아 너 도파민 중독 치료받아야 해"라며 덥석 붙들어 폭소를 유발한다.



과연 '연식이의 날'을 맞이한 유연석은 모교 일대에서도 드라마틱한 순간을 선사할 수 있을지, 유재석, 유연석과 그의 직장 동료 이솜, 김경남, 전석호의 도파민 폭발 팀플레이는 어떨지 '틈만 나면,'은 10일 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



