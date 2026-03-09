블랙핑크, 11일 간 국립중앙박물관 협업 성료…"K팝+전통 문화 시너지 빛났다"

이미지 확대하기

그룹 블랙핑크가 국립중앙박물관과 손을 잡고 음악을 넘어 K컬쳐 영역 전반으로 역향력을 확장했다.글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)도 공식 파트너로 힘을 보탠 특별한 협업에 음악 팬들도 뜨거운 호응을 보냈다.YG엔터테인먼트는 국립중앙박물관에서 진행된 '국중박 X 블랙핑크' 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다. 지난달 26일부터 11일간 진행된 이번 협업은 신곡 리스닝 존, 멤버 참여 오디오 도슨트, 박물관 외관 핑크 라이팅 등이 마련돼 일찌감치 큰 관심을 모아왔다.타이틀곡 'GO'를 비롯해 이번 앨범 5개 트랙을 청음하는 리스닝 존은 박물관 메인 로비에 자리 잡아 모두의 발길을 붙잡았다. 블랙핑크의 음악 세계를 고스란히 옮겨낸 분홍빛 조명으로 가득 찬 공간에서 신곡을 듣는 색다른 경험을 선사, 프로젝트 기간 내내 참여자들로 문전성시를 이뤘다.금동반가사유상과 경천사 십층석탑, 감산사 석조미륵보살입상 등 박물관 유물 8종은 멤버들의 도슨트 참여로 K컬쳐 교류의 현장으로 거듭났다. 블링크(팬덤명)와 K팝 팬은 한국문화유산을 직접 관람하게 되고, 박물관 관람객은 블랙핑크의 목소리에 귀 기울이게 되는 특별한 시너지였다.박물관 외관은 일몰 후 블랙핑크를 대표하는 핑크빛으로 옷을 갈아입어 눈길을 사로잡았다. K팝의 새로운 역사를 써 내려온 블랙핑크와 대한민국을 대표하는 K뮤지엄이 함께 완성한 이색적인 풍경이었다. 팬들은 그 모습을 담은 인증샷을 SNS에 업로드하며 블랙핑크의 막강한 영향력에 공감했다.한편 블랙핑크는 미니 3집 [DEADLINE]으로 K팝의 새로운 이정표를 세웠다. 발매 일주일 동안 총 177만 4577장(한터차트 집계 기준) 판매됐으며, 이는 K팝 걸그룹 역사상 최고 초동 기록이자 전작인 정규 2집 [BORN PINK] 대비 23만 장가량 늘어난 수치다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)