블랙핑크, 11일 간 국립중앙박물관 협업 성료…"K팝+전통 문화 시너지 빛났다"

글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)도 공식 파트너로 힘을 보탠 특별한 협업에 음악 팬들도 뜨거운 호응을 보냈다.
YG엔터테인먼트는 국립중앙박물관에서 진행된 '국중박 X 블랙핑크' 프로젝트를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다. 지난달 26일부터 11일간 진행된 이번 협업은 신곡 리스닝 존, 멤버 참여 오디오 도슨트, 박물관 외관 핑크 라이팅 등이 마련돼 일찌감치 큰 관심을 모아왔다.
타이틀곡 'GO'를 비롯해 이번 앨범 5개 트랙을 청음하는 리스닝 존은 박물관 메인 로비에 자리 잡아 모두의 발길을 붙잡았다. 블랙핑크의 음악 세계를 고스란히 옮겨낸 분홍빛 조명으로 가득 찬 공간에서 신곡을 듣는 색다른 경험을 선사, 프로젝트 기간 내내 참여자들로 문전성시를 이뤘다.
금동반가사유상과 경천사 십층석탑, 감산사 석조미륵보살입상 등 박물관 유물 8종은 멤버들의 도슨트 참여로 K컬쳐 교류의 현장으로 거듭났다. 블링크(팬덤명)와 K팝 팬은 한국문화유산을 직접 관람하게 되고, 박물관 관람객은 블랙핑크의 목소리에 귀 기울이게 되는 특별한 시너지였다.
박물관 외관은 일몰 후 블랙핑크를 대표하는 핑크빛으로 옷을 갈아입어 눈길을 사로잡았다. K팝의 새로운 역사를 써 내려온 블랙핑크와 대한민국을 대표하는 K뮤지엄이 함께 완성한 이색적인 풍경이었다. 팬들은 그 모습을 담은 인증샷을 SNS에 업로드하며 블랙핑크의 막강한 영향력에 공감했다.
한편 블랙핑크는 미니 3집 [DEADLINE]으로 K팝의 새로운 이정표를 세웠다. 발매 일주일 동안 총 177만 4577장(한터차트 집계 기준) 판매됐으며, 이는 K팝 걸그룹 역사상 최고 초동 기록이자 전작인 정규 2집 [BORN PINK] 대비 23만 장가량 늘어난 수치다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
