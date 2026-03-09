[자막뉴스] "너무 잔혹해서 AI 영상이라 생각"…자문 교수 "더 충격은 친모 직업"

지난달 28일 SBS 그것이알고싶다가 방영한 '여수 4개월 영아 학대 사망 사건'편의 자문을 맡았던 이재현 용인세브란스 소아청소년과 교수가 유튜브 채널 '산소형제TV'를 통해 그 뒷이야기를 밝혔습니다.



그는 먼저 "기록들을 검토해보니 아이를 살리기 쉽지 않았겠다는 생각이 가장 먼저 들었다"며 "머리, 가슴, 배 어디 하나 성한 곳이 없었다"고 끔찍했던 학대 상황을 털어놨습니다.



이 교수는 제작진에게 받은 홈캠 영상을 틀자마자 학대장면이 나왔다면서, 너무 잔혹한 장면에 AI 영상이 아닐까 생각했다고 말했습니다.



자문을 하면서 심각한 정신적 고통에 시달렸다고도 털어놨는데,



[이재현 용인세브란스 소아청소년과 교수 : 홈캠 너머로 보이는 아이의 눈빛, 도움을 청하는 듯한 아이의 울음소리를 듣다 보면 구역질이 계속 나와서 자료 검토하면서도 계속 멈추길 반복했습니다. 지금도 눈물이 좀 나는데..충격이 크다 보니까 며칠 동안 잠도 제대로 못 잤고]



가장 끔찍하고 잔인한 장면들은 편집 돼 방송에는 나가지 않았다고 덧붙였습니다.



이 교수는 해든이 친모의 직업이 물리치료사라는 점에 더욱 분노했습니다.



아동 학대 신고 의무자인 물리치료사이면서도, 자기 자식을 학대하고 아이가 위독할 때 제대로 된 대처도 하지 않았다는 겁니다.



[이재현 용인세브란스 소아청소년과 교수 : 아이가 숨이 막 넘어가는 상황에서 전혀 전문적이지도 않고 말도 안 되는 행동들을 합니다. 그런데도 아이를 살리기 위해서 최선을 다했다는 얘기를 재판정에서 한다? 저는 정말 이해되지 않습니다.]



이 교수는 영상을 전수 검토하며 분노를 참을 수 없어 뒷이야기를 올리게 됐다고 밝히며, 가해자들을 엄벌에 처하는 데 그치지 않고, 우리나라가 아이들에게 더 안전한 나라가 되는 계기가 되길 바란다고 말했습니다.



30대 여성 라모 씨는 지난해 10월 전남 여수시 자신의 집에서 생후 4개월 아들을 폭행하고 물을 틀어둔 채 아기 욕조에 방치해 숨지게 한 혐의로 구속기소됐습니다.



약 4천8백여 개 홈캠 영상에 고스란히 담긴 라 씨의 잔혹한 학대 행위는 방송으로 공개돼 전 국민에게 충격을 줬습니다.



광주지법 순천지원에 따르면 지난 3일부터 6일까지 이들 부부를 엄벌해달라는 엄벌 진정서와 엄벌 탄원서가 1500여 건 제출됐습니다.



이 사건에 대한 4차 공판은 26일 광주지법 순천지원에서 열릴 예정입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부, 화면출처 : 그것이알고싶다·산소형제TV)