'전쟁 여파' 이라크 축구, FIFA에 월드컵 PO 연기 요청

▲ 그레이엄 아널드 이라크 축구대표팀 감독.

이라크 축구대표팀 사령탑이 국제축구연맹(FIFA)에 2026 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프(PO) 일정을 연기해달라고 요청했습니다.미국과 이스라엘의 이란 공습에서 비롯된 중동 정세 불안으로 이라크 축구대표팀의 경기 준비도 차질을 빚고 있어서입니다.호주 출신의 그레이엄 아널드 이라크 대표팀 감독은 오늘(9일) 호주 AAP 통신과의 인터뷰에서 FIFA가 이라크의 북중미 월드컵 플레이오프 대안을 마련해야 한다고 촉구했습니다.이라크는 오는 4월 1일 멕시코 몬테레이에서 볼리비아 또는 수리남과 북중미 월드컵 본선 출전권을 놓고 플레이오프를 치릅니다.이라크는 1986년 멕시코 대회 이후 40년 만이자 통산 두 번째 월드컵 본선 진출을 노리고 있습니다.하지만 전쟁이 이라크의 월드컵 본전 진출 꿈을 위협하고 있습니다.당장 영공 폐쇄로 많은 선수가 이라크에서 나오지 못하고 있습니다.아널드 감독도 아랍에미리트(UAE)에서 발이 묶여 있습니다.아널드 감독은 "제발 도와달라"면서 "지금 우리는 선수들을 이라크에서 데리고 나오는 데 어려움이 있다"고 밝혔습니다.이라크 국가대표 선수의 약 60%는 자국 리그에서 뛰고 있습니다.게다가 대사관들도 문을 닫아 멕시코 입국 비자도 받기 어려운 상황입니다.이에 따라 플레이오프 경기 전 미국 휴스턴에 훈련 캠프를 차리려던 계획도 어긋났습니다.아널드 감독은 "FIFA가 경기를 연기한다면 우리가 제대로 준비할 시간을 벌 수 있을 것"이라면서 "볼리비아와 수리남이 이번 달에 예정대로 경기하고, 승자가 우리와 월드컵 개막 1주 전에 미국에서 대결해 승리한 팀은 (월드컵에 참가하기 위해) 미국에 남고 패한 팀은 집으로 돌아가면 된다"고 제안했습니다.아널드 감독은 이렇게 하면 FIFA가 월드컵 불참 가능성을 시사한 이란에 대한 향후 대응 방안을 마련할 시간도 더 갖게 되는 셈이라고 덧붙였습니다.북중미 월드컵 출전권을 획득한 이란이 대회에 불참하면 이라크가 대신 출전하고, 아시아 예선에서 이라크에 패한 UAE가 볼리비아나 수리남과의 플레이오프를 준비할 기회를 얻게 되리라는 것이 아널드 감독의 생각입니다.(사진=게티이미지코리아)