[바로이뉴스] '오세훈 미등록' 국힘 의원총회…"윤 관련 당 입장 정리 필요"

김태원 기자
작성 2026.03.09 16:07
오세훈 서울시장이 윤석열 전 대통령에 대한 입장과 관련해 당의 노선 변경을 호소하며 '공천 미신청'이라는 강수를 둔 가운데 국민의힘이 오늘(9일) 오후 긴급 의원총회를 열었습니다.

송언석 원내대표는 의원총회를 앞두고 "당의 노선과 운영 방향에 대해 의원 여러분의 총의를 모으고 하나가 되어 선거에 이길 수 있도록 매진할 것을 제안한다"고 말했습니다.

송 원내대표는 "우리 당이 국민 앞에 입장을 밝혀야될 사안이 있다"며 "12.3 비상계엄에 대한 당 차원의 명확한 사과와 반성의 뜻을 다시 밝히는 일"을 언급했습니다.

그러면서 "비상계엄 선포로 인해 국민께 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 송구하고 반성하는 당 차원의 입장을 정리하자. 윤석열 전 대통령과 관련해 당의 입장을 정리할 필요가 있다"고도 말했습니다.

송 원내대표는 또 "(윤 전 대통령이) 탈당하여 국민의힘과 아무런 관련이 없고 향후에도 그러할 것"이라며 "'우리 당에 윤 전 대통령이 없다'는 취지의 발언을 수 차례 한 바 있다"고 덧붙였습니다.

자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.

