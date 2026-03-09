[자막뉴스] 이란, 얼마나 더 버틸까 "미사일 발사대 겨우 100대 남았다"

이란이 미국과 이스라엘의 공습으로 자국 미사일 전력의 75%를 잃은 것으로 보인다는 외신 보도가 나왔습니다.



현지시간으로 어제 이스라엘 공영방송 칸은 이스라엘과 미국의 지속적인 공습으로 이란 미사일 발사대의 75% 정도가 운용 불가능해졌다고 보도했습니다.



전쟁 이전엔 이란이 미사일 발사대 약 420대를 보유한 것으로 알려졌지만, 현재 운용할 수 있는 발사대는 약 100대 수준으로 추산됩니다.



보도에 따르면 약 150대의 발사대가 정밀 타격으로 완전히 파괴됐고, 또 다른 150대는 공습으로 손상돼 사용할 수 없는 상태입니다.



손상된 발사대 중 일부는 지하 시설로 옮겨진 것으로 보인다고 매체는 전했습니다.



예루살렘포스트도 지난 7일 이스라엘군이 이란 미사일 발사대 중 75%를 파괴한 것으로 보인다고 보도했습니다.



이스라엘군 관계자는 미사일 발사 횟수가 전쟁 첫날 100회에서 현재 15회 미만으로 감소했다고 전했습니다.



이스라엘 당국 분석에 따르면 이란은 전쟁 이전인 지난달 기준 탄도미사일을 2500발 확보한 것으로 추산되는데, 이스라엘은 이란의 탄도미사일 전력을 주로 타격하고 있습니다.



