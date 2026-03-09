뉴스
[인터뷰] 송영길 "계양을 공천, 자연스러운 길 두고 왜 복잡한 결정을? 이해 안 돼"

SBS 뉴스
작성 2026.03.09 15:47 조회수
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 송영길 전 민주당 대표
--------------------------------------------

● 송영길 전 민주당 대표 인터뷰       
  
"6·3 보궐선거 지역구, 당이 결정하는대로 승복할 것"      
"정치는 임명직 아냐…국회의원은 국민 마음 얻는 게 중요"      
"무죄 받자마자 계양 테크노밸리 유치 노력 시작해"         
"정청래 대표와 면담에서 진지한 얘기 나눌 기회 없었어"      
"공천 관련해 타 지역구 언급 나오는 건 해당 지역구 공정 경선 저해하는 것"   
"계양구는 40년 살아 온 정치적 고향…떠나는 건 계양구 주민에 대한 예의 아냐"         
"공천, 자연스러운 길 두고 복잡한 결정 하려는 것 이해 안 돼"   

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
