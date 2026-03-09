'주량 14병' 이재룡 "'소주 4잔'에 중앙분리대 음주사고…깊이 반성"

서울 강남구에서 교통사고를 낸 뒤 현장을 떠난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)이 음주운전 사실을 인정한 것으로 전해졌다.



9일 중앙일보에 따르면 서울 강남경찰서는 사고 이튿날인 지난 7일 이재룡 측으로부터 사고 발생 전 소주 4잔을 마셨다는 입장을 접수했다. 이재룡 측은 사고 당시 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄로만 알았다고 주장한 것으로 전해졌다.



사고 이후 추가로 술을 마셔 음주 측정을 어렵게 했다는 이른바 '술 타기' 의혹에 대해 이재룡 측은 "사고 발생 전부터 예정돼 있던 약속에 참여한 것일 뿐 사고 이후 음주 측정을 방해할 목적으로 추가 음주를 한 것은 아니다"라고 해명하면서 "사고 이튿날 오후 음주운전 사실을 인정하고 경찰에 의견을 밝혔다. 깊이 반성하고 뉘우치고 있으며 심려를 끼쳐 죄송하게 생각한다"고 전했다.



경찰에 따르면 이재룡은 지난 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 아무런 조치를 하지 않고 현장을 떠난 혐의를 받는다. 그는 이후 자택에 차량을 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 붙잡힌 것으로 전해졌다. 당시 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.



이재룡은 2003년 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소된 바 있으며, 2019년에는 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.



과거 배우 유호정이 남편의 음주 습관을 언급한 방송 발언도 다시 주목받고 있다. 유호정은 2018년 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 "남편이 평양냉면에 소주 14병을 마셨다고 자랑한 적이 있다"며 "많이 마신다는 건 알았지만 14병이나 마신 줄은 몰랐다"고 말해 웃음을 자아낸 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)