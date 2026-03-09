[속보] '강북 모텔 연쇄살인범' 20세 김소영…검찰, 신상 공개

▲ 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영

약물이 든 음료로 남성 2명을 잇달아 살해한 '강북 모텔 연쇄살인 사건' 피의자의 신상정보가 오늘(9일) 공개됐습니다.서울북부지검은 오늘 오후 이 사건 피의자 김소영(20·구속)의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진)을 공개했습니다.중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있습니다.김소영은 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의를 받습니다.이 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복했습니다.김소영은 경찰에서 "처방받은 정신과 약을 숙취해소제에 타서 들고 다니다 남성들에게 건넨 건 사실"이라면서도 피해자들이 숨질 줄은 몰랐다고 진술했습니다.그러나 경찰은 김소영에게 살인 고의가 있었던 것으로 판단하고 지난달 19일 김 씨에게 상해치사가 아닌 살인 혐의를 적용해 검찰에 구속 송치했습니다.앞서 경찰 수사 단계에서 김소영의 신상정보가 공개되지 않은 가운데 인터넷에서 일부 누리꾼들이 공개해 '사적 제재' 논란이 벌어지기도 했습니다.(사진=서울북부지검 제공, 연합뉴스)