[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 중동 전쟁의 여파로 코스피가 장중 8% 넘게 폭락하면서 5일 만에 다시 매매를 일시적으로 중단하는 서킷브레이커가 발동됐습니다. 원 달러 환율도 급등해서 1천500원대를 위협하고 있습니다.



2. 국민의힘 소식입니다. 오세훈 서울시장이 당내 공천을 신청하지 않았죠. 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 "후보가 없더라도 공천 기강을 세우겠다"고 공개적으로 밝혔습니다. 잠시 뒤 오후 3부터 시작되는 국민의힘 긴급 의원총회가 결정적인 변수가 될 것으로 예상됩니다. 무엇보다 격론이 벌어질 것 같습니다.



3. 이재명 대통령의 X 정치가 연일 화제가 되고 있습니다. 이재명 대통령 X에 검찰, 법원, 언론 등 개혁과 관련해서 환부만 도려내는 외과 시술적인 교정이 위험할 때가 많다고 밝혔습니다. 부정의 하고 부패한 조직도 썩은 일부의 문제일 뿐 구성원 전체의 문제는 아니라고 강조했습니다. 어떤 뜻일까요?



4. 사망한 이란 최고지도자 하메네이 후계자로 차남인 모즈타바가 선출됐습니다. 그러자 트럼프 미국 대통령은 자신의 승인이 없다면 이란의 차기 지도자 역시 오래 버티지 못할 거라고 경고했습니다.