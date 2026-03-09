뉴스
젊은 여성 미행해 오피스텔서 강도질한 30대 구속영장

유영규 기자
작성 2026.03.09 12:34
▲ 경찰

젊은 여성의 뒤를 밟아 집을 알아낸 뒤 강도질을 한 30대가 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 하남경찰서는 특수강도 혐의로 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 7일 0시 45분 하남시 소재 오피스텔에서 여성 B 씨가 사는 호실로 침입해 10만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받고 있습니다.

그는 범행 3~4시간 전부터 오피스텔 주변을 배회하다 0시 20분 범행 타깃으로 삼은 B 씨를 뒤쫓아갔습니다.

이어 B 씨의 오피스텔로 따라 들어가 호실을 확인했고 B 씨가 택배 상자를 들여놓기 위해 문을 연 사이 집 안으로 들어가 범행한 뒤 도주했습니다.

경찰은 CCTV 분석 등을 통한 추적 끝에 6시간여 만인 오전 6시 53분 서울 강동구의 모텔에서 A 씨를 검거했습니다.

A 씨는 "생계가 곤란해 범행했다"고 진술했습니다.

경찰 관계자는 "피의자는 별다른 도구 없이 피해자를 위협하고 돈을 강탈해 곧바로 달아났다"며 "구속영장 발부 여부가 결정되는 대로 추가 조사를 할 예정"이라고 했습니다.

(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)
