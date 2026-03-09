경찰, 이혜훈 '로또청약' 의혹 강제수사…자택 등 압수수색

▲ 이혜훈 전 의원

이재명 정부의 첫 기획예산처 장관 후보자였던 이혜훈 전 의원의 아파트 부정 청약 의혹에 대해 경찰이 강제수사에 착수했습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(9일) 정례 기자간담회에서 서울경찰청 금융범죄수사대가 이달 초 이 전 의원의 자택 등 5곳을 압수수색했다고 밝혔습니다.피의자 소환 여부에 관한 질문에는 "압수물 (분석)과 관련자 조사가 정리돼야 한다"며 "조사 준비를 마쳐서 불러야지 무턱대고 사람만 부를 일은 아니다"라고 답했습니다.이 전 의원은 결혼한 장남을 부양가족으로 포함한 '위장 미혼'을 통해 가점을 부풀려 서울 서초구 반포동 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹을 받았습니다.그는 청약 당첨 1년여 만에 40억 원 상당의 수익을 거둔 것으로 알려졌습니다.사법정의바로세우기시민행동 등 시민단체들은 이 전 의원을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 경찰에 고발했습니다.비판 여론이 거세지면서 이 전 의원의 장관 지명은 지난달 25일 철회됐습니다.이 전 의원은 부정 청약 의혹을 포함해 보좌관 갑질·장남 연세대 입시 의혹 등 총 7개 혐의로 고발돼 경찰 수사선상에 오른 상태입니다.고발장을 접수한 서울 방배경찰서는 서울경찰청 금융범죄수사대로 사건을 이첩했습니다.(사진=연합뉴스)