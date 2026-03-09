정부, 강호동 농협 회장 등 '횡령·금품수수' 포착…수사 의뢰

▲ 강호동 농협중앙회장

정부가 오늘(9일) 오전 농협에 대한 정부합동 특별감사 결과를 발표하고, 강호동 중앙회장 등 농협 간부들의 횡령·금품수수 혐의에 대해 경찰에 수사를 의뢰할 예정이라고 밝혔습니다.정부는 강 회장이 2024년부터 지난해까지 농협재단 핵심 간부를 통해 재단 사업비를 유용해, 중앙회장 선거에 도움을 준 조합장과 조합원, 임직원 등에게 제공할 4억 9천만원 규모의 답례품 등을 조달한 혐의가 있다고 밝혔습니다.강 회장은 이와 별개로 지난해 2월 조합장들로부터 회장 취임 1주년 기념 명목으로 황금열쇠 10돈을 받아 청탁금지법을 어긴 혐의도 받고 있습니다.정부는 또 농협의 한 핵심 간부 A 씨가 재단 사업비와 포상금으로 개인 사택 가구류와 사치품을 구매하는 등 공금을 사적으로 유용한 혐의가 있으며, 또 다른 핵심 간부 B 씨는 강 회장 선거 비위를 다룬 기사를 무마하기 위해 해당 신문사에 광고비를 대폭 증액한 의혹도 있다고 설명했습니다.정부는 "농협 핵심 간부들의 위법과 전횡, 특혜성 대출·계약, 방만한 예산 집행이 광범위하게 발생하고 있으며, 이는 작동하지 않는 내부 통제장치 및 금품에 취약한 선거 제도와 무관하지 않음을 확인했다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)