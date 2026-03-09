[날씨] 곳곳 초미세먼지 '나쁨'…서울 낮 최고 8도

월요일인 오늘(9일) 미세먼지가 고개를 들었습니다.



서풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 현재 서울을 포함한 수도권과 충남, 전북 지역에서는 초미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나고 있습니다.



오늘 수도권과 영서, 충북 지역에서는 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



먼지가 점차 남동진 하면서 그 밖의 전국 곳곳에서도 점차 먼지 농도 높아지겠습니다.



먼지는 내일까지도 머물 것으로 보여서요.



호흡기 관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘 경기 북동부와 강원, 그리고 동해안을 따라서 비나 눈이 내리겠습니다.



강원 내륙 지역에 1cm 안팎, 강원 산지에는 최고 5cm의 눈이 내려 쌓이겠고요.



경기 북동부 지역에 1mm 미만의 비가 내리겠고 동해안을 따라서는 5mm 미만의 비가 예상됩니다.



낮 기온은 평년과 비슷하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 8도 대구 10도 예상됩니다.



주중 후반으로 가면서 서울의 낮 기온 두 자릿수까지 오르는 등 온화할 텐데요.



크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)