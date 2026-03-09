"인천 송도에 유럽형 스파 단지 2031년 개장"

<앵커>



인천 송도국제도시에 이르면 오는 2031년 세계적인 휴양·스파 단지가 들어섭니다.



보도에 송인호 기자입니다.



<기자>



루마니아의 수도에 위치한 유럽 최대 스파 리조트 단지입니다.



실내외 수영장만 10개가 넘고, 각종 물놀이와 사우나 시설, 고급 레스토랑 등을 갖추고 마사지 등을 받으며 휴양할 수 있습니다.



1천500그루의 야자수와 열대 식물이 있는 실내 돔 수영장은 마치 식물원을 방불케 합니다.



각종 천연성분이 풍부한 온천수를 지하 3천 미터에서 끌어올려 사용하고, 열은 난방용으로 공급합니다.



이곳을 찾는 연간 150만 명가량의 휴양객 가운데 30%가량은 루마니아를 찾은 외국인들입니다.



인천 송도국제도시에 이르면 오는 2031년 유럽형 휴양 스파 단지가 들어섭니다.



인천시는 지난달 독일과 오스트리아, 루마니아 등에서 스파 리조트 단지 4곳을 운영 중인 테르메 그룹과 송도에 대규모 스파 단지 조성을 위한 본계약을 체결했습니다.



[유정복/인천광역시장 : 지난해 9월 기본협약을 체결하고, 5개월 만에 본협약 체결에 이르게 된 것은 이 사업에 대한 의지와 신뢰가 바탕이 된 것이기 때문에….]



송도 9공구에 위치한 인천 국제 여객터미널 배후부지, 일명 골든하버 9만 9천 ㎡에 조성되는 대규모 스파 단지는 루마니아 스파 단지의 약 3배 규모로, 실내외 온천 풀과 워터 슬라이드, 스파존 등을 갖출 예정입니다.



[스텔리안 야콥/테르메 그룹 부회장 : 우리의 목표는 인천에 세계적인 웰니스(휴양·스파) 단지를 만드는 겁니다. 향후 한국 전역으로 웰니스의 바람이 촉진되는 계기가 되기를 바랍니다.]



유럽형 스파 단지 조성으로 인천항, 인천공항과 연계한 지역 관광 활성화는 물론 2조 8천억 원대의 경제적 효과와 3천 개의 신규 일자리 창출도 기대됩니다.



아울러 송도국제도시 9공구 일대를 해양 관광 복합 리조트로 만드는 '골든하버' 계획도 탄력을 받을 것으로 전망됩니다.



(영상취재 : 임동국)