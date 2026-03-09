오세훈 공천 미신청 후폭풍…의총 '격론' 예상

<앵커>



오세훈 서울시장이 어제(8일) 국민의힘의 6.3 지방선거 광역단체장 후보 공천을 신청하지 않은데 따른 후폭풍이 거셉니다. 국민의힘은 오늘 오후 긴급 의원총회를 열고 오 시장의 공천 미신청을 포함한 지방선거 대책 회의에 나섭니다.



6.3 지방선거에 나설 걸로 예상돼 온 오세훈 서울시장이 어젯밤 10시에 마감된 국민의힘 후보 공천을 신청하지 않았습니다.



오 시장은 당의 노선 정상화만이 패배를 승리의 길로 만들 수 있다며 당 지도부와 의원들의 응답을 기다리고 있다고 어제 밝혔습니다.



오 시장은 그간 "당 노선 정상화란 선결 과제를 풀지 않는 한 후보 신청 접수와 경선이 무슨 의미가 있냐"며 윤석열 전 대통령과의 절연을 선언하고 변화하라고 요구해 왔는데, 장동혁 대표를 비롯한 당 지도부가 별다른 반응을 보이지 않자 '공천 미신청'이라는 강수를 둔 겁니다.



오 시장의 공천 미신청에 대해 이정현 공천관리위원장은 즉각 비판하고 나섰습니다.



이 위원장은 오늘 오전 SNS를 통해 "후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강을 세우겠다"며 오 시장을 공천에서 배제할 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다.



장동혁 대표는 오늘 오전 최고위원회의에서 오 시장의 노선 변화 요구나 공천 미신청에 대해서는 언급하지 않고, 단일대오를 이뤄 지방선거를 치러야 한다는 점을 강조한 걸로 전해졌습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 당 대표께서 지방선거 승리가 본인의 정치적 운명과도 연결되어 있다고 여러 차례 말씀하신 바가 있습니다. 지방선거 승리를 위해선 단일된 당의 모습을 보여드리는 게 무엇보다 중요하다는….]



오늘 오후 지방선거 대책을 논의하기 위해 열리는 국민의힘 긴급 의원총회에서는 오 시장의 공천 미신청과 당 지도부의 노선 전환 등을 놓고 격론이 벌어질 걸로 보입니다.



