특허 기밀 유출에 100만 달러 뒷돈…삼성전자 전 직원 등 기소

특허 관련 기밀을 유출하고 그 대가로 100만 달러(약 15억 원) 상당의 '뒷돈'을 받은 삼성전자 전 직원이 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.서울중앙지검 정보기술범죄수사부(박경택 부장검사)는 전 삼성전자 IP센터 직원 A 씨와 특허관리기업(NPE) 대표 B 씨를 부정경쟁방지법 위반(영업비밀 누설 등) 및 배임 수·증재 등 혐의로 구속기소했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.NPE는 생산시설을 두지 않고 제조업체 등을 상대로 보유 특허를 매각하거나 사용료를 징수해 이익을 얻는 특허 수익화 전문 기업입니다.검찰에 따르면 A 씨는 2021년 4∼6월 B 씨로부터 "삼성전자에 특허를 매도할 수 있도록 도와달라"는 청탁과 함께 100만 달러를 받고 삼성전자의 특허 분석자료 등을 B 씨에게 누설한 혐의를 받습니다.유출된 기밀자료는 삼성전자의 전문인력들이 NPE가 침해를 주장하는 특허에 대한 종합적인 분석 및 대응 방안을 정리한 내용이었다고 검찰은 밝혔습니다.삼성전자와 협상 중인 NPE가 이 정보를 갖는 것은 '포커 게임에서 상대방이 어떠한 패를 가졌는지 알고 배팅하는 것'과 비슷한 수준이라고 검찰은 설명했습니다.검찰은 NPE가 삼성전자를 상대로 특허 관련 '클레임'을 제기해 해당 특허의 소유권·사용권 취득 필요성을 검토하게 한 뒤, A 씨로부터 분석 자료를 넘겨받아 진행 중이던 협상에 활용한 사실을 확인했습니다.B 씨와 NPE는 내부 자료를 통해 삼성전자의 전략을 쉽게 확인할 수 있었고, 협상 과정에서 우위를 점해 삼성전자와 3천만 달러(약 449억 원) 상당의 특허 계약을 체결한 것으로 조사됐습니다.이를 토대로 NPE를 상장시키려 한 정황도 포착됐습니다.검찰은 또 A 씨가 재직 중 몰래 별도의 NPE를 설립한 뒤 삼성전자를 상대로 특허 공격을 준비하기도 한 사실 또한 밝혀냈습니다.A 씨의 직장 동료로서 사내 기밀을 그에게 전달한 또 다른 전직 삼성전자 직원 C 씨도 불구속기소 됐습니다.C 씨는 A 씨에게 사내 메신저로 특허 분석 자료를 전달하면서 "NPE에는 귀중한 소스이니 대가로 500만 달러를 요구하라"고 조언하기도 했습니다.이밖에 특허 기밀 관련 분석에 가담한 NPE 직원 2명과 NPE 법인 등도 부정경쟁방지법 위반 등 혐의로 추가 기소됐습니다.검찰은 "최근 반도체 등 최첨단 기술을 보유한 국내 기업들이 NPE의 집중 타깃이 되고 있다"며 "전문수사 역량을 발휘해 국가 경제에 치명적인 손실을 초래하는 NPE의 불법행위에 대해 단호히 대응할 것"이라고 강조했습니다.B 씨의 NPE 측은 이날 입장문을 내고 "추가 기소된 당사 임직원들은 B 씨가 전달받은 자료를 특허 취득이나 라이선스 협상 과정에서 사용한 사실이 없다"며 "당사는 향후 진행될 재판에서 공소사실을 충실히 다툴 것"이라고 밝혔습니다.