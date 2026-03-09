코스피, 장중 7%대 급락…사이드카에 이어 서킷브레이커도 발동

▲ 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시돼 있다

이란 사태로 국제유가가 폭등한 가운데 오늘(9일) 코스피가 7%대로 장중 낙폭을 키우고 있습니다.오늘 오전 11시 8분 현재 코스피는 전장 대비 417.17포인트(7.47%) 내린 5,167.70입니다.지수는 319.50포인트(5.72%) 내린 5,265.37로 장을 시작해 장중 한때 5,096.16(8.75%)까지 밀렸습니다.개장 이후 장 초반에는 코스피200선물지수의 변동으로 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동됐습니다.코스피시장에 대한 매도 사이드카는 지난 4일 이후 3거래일 만에 발동했고 이번 달 들어서는 세 번째입니다.이어 오전 10시 31분쯤에는 지수가 전장 대비 8% 이상 하락한 상태로 1분간 지속돼 코스피시장의 매매거래를 20분간 중단하는 서킷브레이커가 발동됐습니다.서킷브레이커도 지난 4일 이후 3거래일 만에 발동됐습니다.잦아들던 공포지수도 오늘 다시 급등 중입니다.지난 5일 장중 83.58까지 치솟았다가 직전 거래일에는 종가 기준 62.72까지 급락해 안정되는 양상을 보이던 한국형 공포지수 '코스피200 변동성지수(VKOSPI)'도 오전 10시 59분 기준 4.96% 급등한 65.83을 보이고 있습니다.미 CNN 방송의 '공포와 탐욕 지수'(Fear & Greed Index)도 전일(33)보다 6포인트 내린 27을 보이며 '극심한 공포'(extreme fear) 구간에 근접했습니다.오늘 유가증권시장에서는 외국인이 2조 928억 원, 기관이 1조 2천7억 원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있습니다.반면 개인은 홀로 3조 2천262억 원을 순매수하며 지수 하단을 지탱하고 있습니다.외국인은 코스피200선물시장에서도 7천260억 원으로 매도세를 보였습니다.개인도 1천207억 원으로 순매도 중이고 기관은 8천531억 원으로 매수 우위를 보였습니다.지난주 말 뉴욕증시는 국제유가 폭등과 고용악화 분위기 속 3대 주가지수가 동반 하락 마감했습니다.6일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.95% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 1.33%, 나스닥종합지수는 1.59% 내려앉은 채 장을 마쳤습니다.금융정보서비스업체 연합인포맥스에 따르면 4월 인도분 WTI 가격은 현재 100달러 선에 이어 110달러 선까지 넘은 채 고공행진 중입니다.국내 증시도 이를 반영하듯 가파른 하락세를 보이고 있습니다.대신증권 이경민 연구원은 "지수는 딥밸류(Deep value·초저점) 구간에 진입했다"며 "경기 악화와 실적 악화를 선반영한 수준까지 내려왔다"고 짚었습니다.키움증권 이성훈 연구원은 "중동산 에너지 수입 의존도가 높은 국내 경제 특성상, 호르무즈 해협 봉쇄 속 유가 급등 부담은 제조업 중심의 석유 집약도가 높은 국내 증시에 대한 위험회피 심리를 부각할 수 있다"고 분석했습니다.삼성전자는 9.40% 내린 17만 500원에 거래되고 있습니다.한때 10.73% 급락해 16만 8천 원까지 밀리며 '17만 전자'를 내주기도 했습니다.SK하이닉스는 현재 11.04% 내린 82만2천 원입니다.오늘 7.90% 내린 채 장을 출발해 장중 하락폭을 늘리고 있습니다.현대차(-10.13%), LG에너지솔루션(6.62%), 한화에어로스페이스(-5.87%), 삼성바이오로직스(-5.72%), SK스퀘어(-11.21%) 등 시가총액 상위 종목 대다수가 하락 중입니다.반면 HD현대중공업은 0.54%로 소폭 오르고 있습니다.업종별로 보면 전기·전자(-9.73%), 증권(-9.62%), 의료·정밀기기(-8.99%) 등 코스피 시장 내 모든 업종이 하락세입니다.같은 시각 코스닥은 전장 대비 67.69포인트(5.86%) 내린 1,086.98입니다.오늘 코스닥은 전장 대비 58.19포인트(5.04%) 내린 1,096.48에 장을 출발해 낙폭을 키우고 있습니다.코스닥 시장에서도 오전 10시 31분 20초 사이드카가 발동돼 5분간 프로그램매도호가 효력이 정지됐습니다.(사진=연합뉴스)