'통합·개혁 양립' 강조한 이 대통령…"전체를 싸잡아 비난 안 돼"

▲ 이재명 대통령이 지난 6일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 준장 진급 장성 삼정검 수여식에서 격려사를 하고 있다.

이재명 대통령이 연일 '국민 전체를 위한 개혁', '통합과 양립할 수 있는 개혁'을 강조하는 발언을 내놓고 있습니다.지나치게 급격하게 개혁이 진행된다면 이에 따른 부작용을 피하기 어려운 만큼 '외과 시술'에 비견될 정도로 곪은 부위만 도려내는 최대한 조심스러운 접근이 필요하다는 게 이 대통령의 메시지입니다.이 대통령은 오늘(9일) 엑스(X·옛 트위터)에 "필요한 개혁을 하더라도 전체를 싸잡아 비난하며 모두를 개혁 대상으로 몰아선 안 된다"며 "검찰 개혁이든, 노동·경제개혁이든, 언론개혁이든, 법원개혁이든 그 무슨 개혁이든 그래야 한다"고 썼습니다.그러면서 이를 "국민통합과 개혁이라는 양립하기 어려운 두 과제를 모두 원만하게 이행하기 위한 고심의 결과"라고 설명했습니다.이 대통령은 전날도 "특정 개인이나 집단의 정치적 입지나 선거에서의 유불리가 국가의 미래나 국민 편익에 앞설 수는 없다"며 "대통령이 되거나 집권 세력이 됐다고 마음대로 다할 수도 없고 그래서도 안 된다"고 언급하기도 했습니다.정치권에서는 검찰개혁을 포함한 일련의 개혁에서 이른바 '강경파' 의원들의 목소리에 지나치게 힘이 쏠리는 것에 대해 이 대통령이 우려를 드러낸 것 아니냐는 관측이 제기됩니다.특히 이 과정에서 정부가 구상한 개혁안이 여당 내에서 더 '강하고 선명한' 방식으로 수정되는 일이 되풀이된다면 이는 정부의 힘을 빼는 것은 물론 당청갈등 양상으로 번지면서 개혁작업의 동력에도 악영향을 줄 수 있다는 인식도 깔린 것으로 보입니다.실제로 정부는 앞서 중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안을 마련하면서 중수청의 인력체계를 수사사법관·전문수사관으로 이원화하려 했으나, 여당의 반발에 부딪혀 이를 일원화하는 것으로 수정해 재입법예고를 했습니다.그럼에도 여전히 여당 내 일각에서는 수정안 역시 부족하다는 비판이 제기되고 있습니다.법사위원장인 추미애 의원은 페이스북에 글을 올려 "정부 공소청법안은 검찰총장을 정점으로 한 검사동일체의 검찰청법이 공소청법으로 타이틀만 바뀌었다"고 주장했고, 법사위 소속 일부 의원들은 '검사 면직'과 '검찰총장 명칭 폐지' 등을 담은 수정 의견을 당 지도부에 전달한 것으로 알려졌습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)