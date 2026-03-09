조국 "민주당 합당 반대파, 저열한 공격 또 하면 연대 어려워"

▲ 조국혁신당 조국 대표가 9일 국회에서 창당 2주년을 기념해 열린 기자회견에서 당 차원에서 거둔 성과와 소회를 밝히고 있다

조국혁신당 조국 대표가 오늘(9일) 더불어민주당을 향해 "연대의 전제는 상대에 대한 존중이다. 저열한 공격이 또 벌어진다면 연대도 어려울 것"이라고 경고했습니다.조 대표는 이날 국회에서 열린 창당 2주년 기념 기자간담회에서 "민주당 정청래 대표의 전격적 합당 제안 후 민주당 내 합당 반대파가 저와 당에 대해 무차별 공격을 가했다. '토지공개념'이 빨갱이 정책이라는 색깔론 비방도 있었다"며 이같이 말했습니다.최근 민주당 송영길 전 대표가 혁신당을 향해 "호남에서 이삭줍기 말고 영남으로 가라"고 발언한 것을 두고도 날을 세웠습니다.조 대표는 "혁신당 후보들은 지난 총선 시기 송 전 대표께서 손잡은 극우 인사 변희재, 최대집 씨보다 훨씬 훌륭한 후보들"이라며 "모욕과 폄훼를 멈추라"고 반발했습니다.조 대표는 또 6·3 지방선거 전 선거제도 개편을 이뤄야 한다며 민주당의 결단을 거듭 촉구했습니다.그는 행정통합으로 새롭게 출범할 전남·광주 통합특별시를 거론, "기존 소선거구제를 통합 권역에 그대로 적용했을 때 심각한 인구 편차가 발생한다"며 "위헌적 선거제도부터 당장 바로잡아야 한다"고 주장했습니다.이어 "민주당이 호남에서의 기득권을 지키기 위해 위헌적 선거제도를 방치하는 것은 호남 시민을 우롱하고 민주주의 정당성을 스스로 포기하는 행위"라며 "민주당은 높은 지지율에 안주하여 기득권 지키기를 선택해서는 안 된다"고 강조했습니다.조 대표는 진보당·기본소득당·사회민주당과 이날부터 '정치개혁을 위한 비상 행동'에 돌입하겠다며 "중대선거구제, 연동형 비례대표제, 비례대표 정수 확대, 광역단체장 결선투표제 도입 등 국민이 명령한 정치개혁 과제를 실현하는 데 모든 힘을 다하겠다"고 했습니다.이번 지방선거 전략으로는 '3강(强)·3신(信)'을 내세웠습니다.조 대표는 비전과 정책·지역 혁신·부정부패 근절에 강한 인물을 세우는 '3강 공천'을 통해 ▲ '국민의힘 제로'와 내란 종식 ▲ 지방 정치의 민생 문제 해결 ▲ 국민주권정부의 성공이라는 세 가지 믿음(3신)을 주면서 지방정치의 확고한 3당으로 도약하겠다는 구상입니다.한편 조 대표는 정부의 공소청설치법 개정안의 수정 필요성도 주장했습니다.그는 "검찰이 법원과 동급임을 과시하기 위해 만든 3단계 구조를 공소청에 그대로 이식할 이유가 전혀 없다"며 공소청과 지방공소청으로 이뤄진 2단계 구조를 대안으로 제시했습니다.(사진=연합뉴스)