트럼프 "전쟁 언제 끝내냐고요? 네타냐후와 공동 결정"

▲ 네타냐후 이스라엘 총리(좌측)와 트럼프 미국 대통령(우측)

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 전쟁을 언제 끝낼지는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 함께 "공동으로" 결정할 것이라고 이스라엘 영자지 인터뷰에서 밝혔습니다.더타임스오브이스라엘은 8일(현지시간) 트럼프 대통령이 이 신문과의 전화 인터뷰에서 이렇게 밝혔다고 보도했습니다.트럼프 대통령은 만약 자신과 네타냐후 총리가 없었더라면 "이란이 이스라엘과 그 주변의 모든 것을 파괴했을 것"이라며 "우리(트럼프와 네타냐후)는 협력했다. 우리는 이스라엘을 파괴하려던 나라를 파괴했다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 종료되는 시점을 그가 단독으로 결정할 것인지 네타냐후 총리도 발언권을 가질 것인지 묻는 말에 "공동으로… 어느 정도는. 우리는 얘기를 하고 있다. 적절한 시점에 내가 결정을 내리겠지만, 모든 것이 고려될 것"이라고 말했습니다.이 신문은 트럼프 대통령의 이 발언을 '이란 전쟁 종결 시점 결정에 네타냐후가 발언권을 가지겠지만 최종 결정권은 트럼프가 가질 것'이라는 취지로 풀이했습니다.그러면서 이런 답변이 전쟁에서 트럼프 대통령의 결정에 네타냐후 총리가 상당한 영향력을 행사한다는 점을 보여준다고 지적했습니다.트럼프 대통령은 미국이 공격을 중단키로 결정한 후에도 이스라엘이 이란 상대 전쟁을 계속할 수 있을 것이냐는 질문에 직접 답하지 않고 "그럴 필요가 있을 것 같지 않다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 전쟁이 얼마나 계속될지에 대해 구체적 일정을 밝히는 것을 꺼려왔으나, 지난 6일 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 미국이 이번 전쟁의 지속 기간을 4∼6주로 예상한다고 전했습니다.이번 인터뷰는 이란의 최고지도자를 선출하는 '전문가회의'가 최고지도자였던 하메네이의 후임자로 그의 차남 모즈타바 하메네이를 뽑았다는 발표가 이란 국영 매체들을 통해 나온 직후에 이뤄졌습니다.트럼프 대통령은 모즈타바의 이란 최고지도자 피선에 대해 의견을 즉각 표명하지 않고 "무슨 일이 일어나는지 보자"고만 말했습니다.그보다 몇 시간 전에 트럼프 대통령은 ABC뉴스에 이란 차기 지도자가 백악관으로부터 승인을 받지 않으면 "오래가지 못할 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)