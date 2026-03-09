통영서 남녀 찌른 30대 남성, 도주 중 투신 사망…피해자들 위독

▲ 경남 통영경찰서

경남 통영에서 30대 남성이 20·30대 남녀를 흉기로 찌르고 달아나던 중 투신해 숨진 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰습니다.오늘(9일) 통영경찰서에 따르면 오늘 오전 통영시 한 주택에서 30대 남성 A 씨가 이곳에 살던 20대 여성 B 씨와 동거인 30대 남성 C 씨를 흉기로 여러 차례 찌른 뒤 달아났습니다.경찰은 오늘 오전 3시 13분 "살려달라"는 B 씨의 신고를 받고 출동해 차량으로 도주하던 A 씨를 추격했으나, A 씨는 두 차례 검문에 불응하며 달아나다 오전 5시 17분 사천시 한 교량에서 투신해 사망했습니다.흉기에 찔려 복부 등을 크게 다친 B, C 씨는 현재 위독한 상태로 부산과 진주의 대학병원으로 옮겨져 치료받고 있습니다.A 씨는 대전지역 거주자로 알려졌습니다.경찰은 피해자들의 휴대전화 포렌식 등을 통해 A 씨와의 관계 및 정확한 범행 동기를 규명하는 데 수사력을 모으고 있습니다.경찰 관계자는 "강절도 사건은 아닌 것으로 보인다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)