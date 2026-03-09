[자막뉴스] "1시간 내 타격 대상 1천 개 추린다"…AI덕에 무섭게 빨라진 이란전

미국이 이란 전쟁에서 AI 덕분에 과거에는 불가능했던 수준의 빠른 속도로 공격을 하고 있다는 분석이 나왔습니다.



AI가 인간 대신 엄청난 양의 정보를 분류하고 타격 대상까지 식별하면서 공격에 걸리는 시간을 크게 줄인다는 겁니다.



미군은 지난달 28일 이후 지금까지 이란 내 3천개 이상의 목표를 타격한 것으로 전해졌습니다.



특히 이 중 1천여 개는 첫 공습 이후 24시간 내에 타격했는데, 브래드 쿠퍼 미 중부사령관은 "2003년 미국의 이라크 침공 당시 '충격과 공포' 작전 규모의 거의 두 배"라고 말했습니다.



이런 빠른 공격이 가능했던 건 미군이 사용하는 '메이븐 스마트 시스템' 덕분인 거로 전해졌습니다.



2017년 미 국방부가 도입한 이 시스템은 전장용 AI 분석 체계로, 드론과 위성 영상 등을 분석해 표적을 식별하는 거로 알려졌습니다.



블룸버그 통신은 미군은 그동안 AI를 활용해 한 시간 안에 1천개의 물체를 아군인지 적군인지 식별하는 능력을 키우는 이른바 '천 개의 결정' 훈련을 진행해왔다고 보도했습니다.



숙련된 전문가라도 드론 영상이나 위성 사진을 바탕으로 1시간 안에 천개의 물체를 식별하는 건 불가능하지만, AI는 이를 가능하게 만들어 목표 식별에서 타격까지 걸리는 시간을 크게 단축시켰다고 블룸버그는 전했습니다.



월스트리트저널도 "미군은 이제 AI를 통해 특정 항공기나 차량 모델을 식별하거나 감청 자료에서 대화를 찾아 요약할 수 있다"고 보도했습니다.



미국은 이번 이란 전쟁에서 AI를 구체적으로 어떻게 사용했는지는 공개하지 않았지만, 정보 수집, 표적 선정 등 여러 분야에서 AI가 큰 역할을 하고 있는 것으로 전해졌습니다.



다만 AI 활용이 윤리적 문제를 낳을 수 있다는 지적도 나옵니다.



170여 명이 숨진 이란 미나브 초등학교 공습 사건과 관련해 일각에서는 인간이 AI에 판단을 맡겨버리면서 오폭이 발생했을 가능성이 있다는 의견도 나오고 있습니다.



