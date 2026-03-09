국민의힘, '후보 미신청' 오세훈에 "현명한 판단 기대"

▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘이 오늘(9일) 6.3 서울시장 선거 후보 신청을 하지 않은 오세훈 서울시장에게 "올바르고 현명한 판단을 해줄 것으로 기대하고 있다"고 밝혔습니다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 오늘 국회에서 열린 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "추가 공모와 전략공천 관련해선 당 공천관리위원회에서 상황에 따라 적절하게 조치가 이뤄질 계획"이라고 말했습니다.오늘 오후 3시에 열리는 국민의힘 의원총회와 관련해선 "오세훈 시장이 당 노선 변화와 관련해 말씀하신 부분이 있는데, 오늘 의원총회는 오세훈 시장이 말한 끝장 의총과는 상관 없이 지방선거 승리를 위한 당의 방향성을 논의하기 위한 차원으로 결정된 것"이라고 설명했습니다.그러면서, "오세훈 시장이 당의 지방선거 승리라는 큰 목표를 향해서 올바르고 현명하게 판단할 것을 기대한다"고 덧붙였습니다.또 "장동혁 대표도 지방선거 승리가 자신의 정치적인 운명과도 연결돼있다고 여러차례 말했다"며 "그런 차원에서 지방선거 승리를 위한 다양한 전략과 조언들을 경청 중이며 단일된 당을 보여주는 게 중요하다고 말하고 있다"고 밝혔습니다.최근 배현진 의원에 대한 법원의 징계 효력정지 가처분 인용 결정으로 당 일각에서 나오는 윤민우 윤리위원장 사퇴 요구에 대해선 "전혀 고려하고 있지 않은 상황"이라고 선을 그었습니다.박 수석대변인은 "매번 정치적 이해관계에 따라 윤리위의 구성과 위원장 사퇴를 문제 삼으면 윤리위의 독립성 훼손이 불가피하다"면서 "윤리위의 독립성이 훼손되지 않는 범위에서 향후 윤리위의 운영과 기능에 도움이 될 방안이 있다면 고민해보겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)