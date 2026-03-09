아이들, 'K팝 걸그룹 최초' 타이베이돔 공연…3만 6천 관객 떼창 진풍경

그룹 i-dle (아이들)이 네 번째 월드투어 타이베이 공연을 성황리에 마쳤다.



아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 지난 7일 멤버 슈화가 자란 타이베이의 타이베이돔에서 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI'를 개최하고 3만 6000여 관객들과 뜨겁게 호흡했다.



올해 타이베이돔 공연은 2024년 월드투어 'i-DOL' 당시 타이베이 아레나 3회 공연에 이어 일반 예매 오픈과 동시에 매진을 기록했다. 뜨거운 성원에 힘입어 시야제한석까지 추가 오픈하며 '4회 연속 매진'이라는 진기록을 세웠다. 특히 K-POP 걸그룹 최초로 타이베이돔에서 단독 콘서트를 진행해 의미를 더했다.



이날 오프닝 곡 'Mono (Feat. skaiwater)'로 등장한 아이들은 히트곡 'Nxde'와 'LION', 'Good Thing', 역주행 신화를 쓴 '나는 아픈 건 딱 질색이니까', 화제를 모은 미발매곡 'Crow' 등과 각자의 매력이 빛나는 멤버별 솔로 무대까지 다채로운 밴드 편곡 세트리스트로 관객들의 이목을 사로잡았다.



앞서 서울 공연에서 공개하지 않았던 'Girlfriend' 무대와 현지 유명 밴드 Sodagreen의 대표곡 '無眠'(무면) 특별 커버를 추가로 선보이며 타이베이 공연만의 차별화된 구성으로 'Syncopation(엇박)'의 재미를 한층 끌어올렸다. 앙코르 무대에서는 '無眠'의 멜로디가 흐르자 객석에서 대규모 떼창이 이어졌고, 2년여 만에 월드투어로 타이베이를 찾은 아이들은 팬들과 가까이 교감했다.



공연을 마친 아이들은 "지난 투어 당시 타이베이 아레나에서 공연하며 언젠가는 타이베이돔 무대에도 꼭 서보자고 이야기했는데 오늘 그 꿈을 이루게 돼 기쁘다. 이렇게 큰 공연장을 가득 채워주시고 응원해 주셔서 감사하다"며 "네버랜드(팬덤명)의 응원이 없었다면 이 무대에 설 수 없었을 것이다. 여러분이 보내주신 응원과 사랑에 다시 한번 감사드린다. 앞으로도 좋은 노래를 많이 만들고 더 열심히 하는 아이들이 되겠다"고 소감을 전했다.



타이베이 공연에 이어 아이들은 오는 21일 태국 방콕 임팩트 아레나에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK'을 개최해 투어 열기를 이어간다.



사진 제공 = 큐브엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)