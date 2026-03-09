뉴스
클로즈유어아이즈, '여성의 날' 팬들에게 장미꽃…"무슨 날인지 중요"

SBS 뉴스
작성 2026.03.09 13:35
클로즈유어아이즈, '여성의 날' 팬들에게 장미꽃…"무슨 날인지 중요"
보이그룹 클로즈유어아이즈(CLOSE YOUR EYES)가 세계 여성의 날을 맞아 팬들에게 장미꽃 메시지를 전해 훈훈한 반응을 얻었다.

클로즈유어아이즈는 지난 8일 팬 플랫폼을 통해 "Happy Women's Day"라는 메시지와 함께 팬들에게 장미꽃 이모지를 전하며 세계 여성의 날을 기념했다.

특히 멤버 김성민은 팬들과의 대화에서 재치 있는 메시지를 남겨 눈길을 끌었다. 김성민은 "장미꽃 달라고?"라며 운을 뗀 뒤 "오늘 세계 여성의 날이야"라고 알렸다. 이어 "장미꽃 주기 전에 오늘 무슨 날인지 알려주고 줘야지", "장미꽃도 중요하지만 오늘 무슨 날인지도 중요해"라고 덧붙이며 여성의 날의 의미를 강조했다.

해당 메시지는 팬들 사이에서 빠르게 공유되며 긍정적인 반응을 얻었다. 팬들은 "센스 있다", "여성의 날을 챙겨줘서 좋다", "의미까지 설명해 줘서 더 좋다" 등의 반응을 보이며 호응했다.

한편 클로즈유어아이즈는 오디션 프로그램 JTBC 'PROJECT 7'을 통해 결성된 7인조 다국적 보이그룹으로, 지난해 4월 2일 데뷔했다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
