이정현 "후보 없이 선거 치르는 한이 있더라도 기강 세운다"

▲ 국민의힘 이정현 공천관리위원장

국민의힘 이정현 6·3 지방선거 공천관리위원장이 "후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강을 세우겠다"고 공언했습니다.이 위원장은 오늘(9일) 오세훈 서울시장 등이 최종적으로 공천 신청을 하지 않자 '공천 질서에 대한 공관위원장 입장'이란 제목의 글을 SNS에 올렸습니다.이 이원장은 "공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다"라며 "공천 질서를 흔들려는 행위는 당과 당원은 물론 정치 질서 자체를 희화화하는 일"이라고 우려했습니다.이어 "후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다"며 "세상이 특정 개인 중심의 '오동설(吾動說)'로 움직이지 않듯, 공천 또한 누구의 기대나 계산이 아니라 규정과 질서 위에서만 이루어질 것"이라고 경고했습니다.오 시장은 '절윤' 등의 당 노선 변화를 당 지도부에 요구하는 가운데, 광역단체장 공천 신청 마감날인 어제, 공천 신청을 끝내 하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)