뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이정현 "후보 없이 선거 치르는 한이 있더라도 기강 세운다"

박찬범 기자
작성 2026.03.09 09:25 조회수
이정현 "후보 없이 선거 치르는 한이 있더라도 기강 세운다"
▲ 국민의힘 이정현 공천관리위원장

국민의힘 이정현 6·3 지방선거 공천관리위원장이 "후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강을 세우겠다"고 공언했습니다.

이 위원장은 오늘(9일) 오세훈 서울시장 등이 최종적으로 공천 신청을 하지 않자 '공천 질서에 대한 공관위원장 입장'이란 제목의 글을 SNS에 올렸습니다.

이 이원장은 "공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다"라며 "공천 질서를 흔들려는 행위는 당과 당원은 물론 정치 질서 자체를 희화화하는 일"이라고 우려했습니다.

이어 "후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다"며 "세상이 특정 개인 중심의 '오동설(吾動說)'로 움직이지 않듯, 공천 또한 누구의 기대나 계산이 아니라 규정과 질서 위에서만 이루어질 것"이라고 경고했습니다.

오 시장은 '절윤' 등의 당 노선 변화를 당 지도부에 요구하는 가운데, 광역단체장 공천 신청 마감날인 어제, 공천 신청을 끝내 하지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지