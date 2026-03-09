UAE "어서 더 보내달라"…이란 미사일 잡은 '천궁-Ⅱ' [취재파일]

첫 실전에 요격률 90%…이란 미사일 잡은 '천궁-Ⅱ'

'요격률 90%', 의미는?

UAE "천궁-Ⅱ 빨리 보내 주세요"

천궁-Ⅱ가 UAE에서 이란 미사일을 90% 이상의 성공률로 요격한 것으로 확인됐습니다. 미국과 이스라엘이 이란을 공격하면서 발발한 전쟁에 천궁-Ⅱ가 실전에 투입됐고 높은 요격률을 기록한 건데 수출된 국산 무기 중에는 첫 실전 등판이라는 의미가 있습니다. 사실 수출 국산 무기의 범위가 아니라 그냥 국산 무기로 범위를 넓혀도 이 실전 등판의 기록은 굉장히 희귀합니다. 총기류를 빼면 연평도 포격전 때 K9 자주포가 활약한 게 국산 무기의 첫 실전 투입 기록인데요. 그만큼 이번 천궁-Ⅱ의 실전 등판 기록은 아주 의미가 있다고 하겠습니다.그러면 천궁-Ⅱ의 실전 등판 그리고 높은 요격률의 의미가 도대체 어떤 건지 하나씩 설명하겠는데요. 가장 큰 의미는 "아 진짜로 이게 되네" 이런 겁니다. 지금까지 여러 가지 훈련이나 평가에서 정해진 표적탄을 정해진 시간에 정해진 조건에서 떨구는 그런 과정들을 많이 거쳤는데 그런 건 좀 쉽죠. 상대적으로 쉬운데 실전은 완전히 다릅니다. 말 그대로 언제 어디서 뭐가 날아올지 모르는 상황 그러니까 전시 상황에서 90% 이상 잡았으니까 특히 이 기록은 세계적인 명품으로 통하는 패트리엇하고 어깨를 나란히 하는 기록이죠. 그만큼 의미가 있다, 이렇게 평가해도 되겠습니다.또 하나의 의미는 천궁-Ⅱ의 실전 운용 데이터를 우리가 받을 수 있다는 겁니다. 우리가 천궁-Ⅱ를 UAE에 수출했고 UAE가 천궁-Ⅱ를 운용할 때 우리는 계속 후속 군수 지원을 하게 되는데 그 과정에서 우리 군은 실전에서 쏴보지 못했지만, UAE군의 데이터를 보면서 실전에서 천궁-Ⅱ를 어떻게 쏘는지 우리가 직접 볼 수 있기 때문에 이건 우리의 대북 방어력을 증강시키는 데 기여를 할 것으로 기대가 됩니다. 그리고 K-방산 수출에 탄력이 붙는 그런 이점도 있죠. 천궁-Ⅱ의 우수성이 실전에서 입증이 됐기 때문에 천궁-Ⅱ가 수출이 앞으로 잘 된다는 것은 그건 뭐 기정사실일 테고요. 뿐만 아니라 천궁-Ⅱ는 LIG넥스원의 제품으로 많이 알려졌는데 사실 발사대는 한화에어로가 그리고 레이더는 한화시스템이 만듭니다. 그래서 한화에어로와 한화시스템의 실력도 같이 인정받는 거고, 뿐만 아니라 한국 무기 전체에 대한 신뢰도가 높아지기 때문에 K-방산 수출이 굉장히 좋아질 수밖에 없습니다.어제부터는 UAE가 우리 정부에 천궁-Ⅱ 포대를 더 빨리 달라는 요청을 했다는 보도가 나오고 있죠. UAE는 천궁-Ⅱ 10개 포대를 우리한테 주문했고 현재 2개 포대가 넘어간 상태입니다. 나머지 8개 포대를 가능한 한 빨리 달라 그게 지금 UAE의 요청인데요. 포대를 빨리 주는 거 이거 불가능합니다. 왜냐하면, 사우디아라비아, 이라크에도 각각 10개 포대씩 우리가 만들어줘야 하고 우리 군이 사용할 천궁-Ⅱ 포대도 만들어야 합니다. 그렇기 때문에 물리적으로 당장 UAE한테 공급할 수 있는 포대를 일찍 만드는 게 어렵습니다. 또 만든 게 있다 하더라도 해상으로 운송해서 현지에 깔고 적응시키려면 몇 달이 걸리기 때문에 그때면 전쟁이 끝납니다. 그래서 UAE가 더 급하게 요구하는 건 천궁-Ⅱ 포대가 아니라 유도탄입니다.포대는 이미 있기 때문에 유도탄만 있으면 방어를 계속할 수 있기 때문이죠. 우리 정부도 이에 호응해서 조기 공급하는 방안을 추진하고 있는데요. 열심히 준비하면 모레, 일요일까지 수십 발, 유도탄 수십 발을 준비할 수 있다고 합니다. 문제는 항공편인데 지금 하늘길이 여의치가 않죠. 그래서 UAE 정부는 현재 유도탄을 옮길 항공편을 찾고 있는 걸로 알려졌습니다.