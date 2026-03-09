뉴스
미국 에이스 스쿠벌 "이런 기분 처음…대표팀 잔류 고민"

이정찬 기자
작성 2026.03.09 08:26 조회수
미국 에이스 스쿠벌 "이런 기분 처음…대표팀 잔류 고민"
▲ 디트로이트 타이거스의 태릭 스쿠벌

월드베이스볼클래식(WBC)에서 딱 한 경기만 던지겠다고 공언했던 태릭 스쿠벌(29·디트로이트 타이거스)이 미국대표팀 잔류를 고민하고 있습니다.

ESPN은 오늘(9일) 스쿠벌이 "이런 기분을 느끼게 될 줄은 몰랐다"며 "대표팀 잔류 여부를 소속팀 및 에이전트와 상의하고 있다"고 밝혔다고 전했습니다.

스쿠벌은 어제 미국 텍사스주 휴스턴 다이킨파크에서 열린 B조 조별리그 영국과 경기에 선발 등판해 3이닝을 2안타 1실점으로 막았습니다.

애초 스쿠벌은 한 경기만 던진 후 소속팀 디트로이트 스프링 트레이닝에 합류할 계획이었습니다.

그러나 스쿠벌은 메이저리그를 대표하는 간판스타들과 함께 미국 국가대표로 경기를 치른 뒤 "마음이 흔들리고 있다"며 "내 커리어에서 가장 어려운 결정을 내려야 할 것 같다"고 덧붙였습니다.

최근 2년 연속 아메리칸리그(AL) 사이영상을 받은 스쿠벌은 2026시즌 뒤 자유계약선수(FA)가 됩니다.

'FA 대박'을 터뜨리기 위해선 올 시즌 성적이 무엇보다 중요합니다.

A.J. 힌치 디트로이트 감독은 "대표팀과 소속팀에서 다 잘해야 한다는 상황이 무척 어려울 것"이라며 "아직 최종 결정은 나지 않았다"고 말했습니다.

만약 스쿠벌이 미국대표팀에 잔류한다면 8강 또는 4강전에 선발 등판할 전망입니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
