'미우새' 배우 이민우, "현재 여자친구 있다" 공개…김승수, "전에는 없다고 그러더니" 배신감에 분노

배우 이민우가 여자친구가 있다고 고백했다.

8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김승수가 이민우와 함께 고주원의 집을 방문한 모습이 그려졌다.

이날 세 사람은 함께 서로의 고독을 위로했다. 이에 김승수는 이민우에게 "결혼이나 비혼 둘 중에 하나를 딱 정해놓은 게 있냐?"라고 물었다.

그러자 이민우는 "작년이나 재작년까지는 안 해도 된다고 생각했는데 최근에는 결혼할 수도 있으니 열어놓고 잘 생각해 보자 하게 됐다"라고 말했다.

이에 고주원은 바뀐 계기가 있는지 물었고 이민우는 "지금 몇 대 맞아도 얘기는 해야 하죠?"라고 말해 의아함을 자아냈다.

이어 이민우는 "거두절미하고 저는 지금 있다"라며 여자친구가 있다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

특히 김승수는 재차 여자 친구가 있냐고 물으며 "그럼 여기 왜 온 거냐"라고 배신감을 드러냈다.

김승수는 "지난번에 만났을 때도 없다고 하지 않았냐"라고 버럭 했다. 이에 이민우는 "없다고 하진 않았다. 미리 형님에게 이야기하고 해야 했는데 제가 좀 부족했습니다"라며 사과했다.

이에 김승수는 "되지도 않는 변명하지 마라"라며 "그런데 왜 왔냐? 여자 친구 있다고 공식적으로 발표하려고 온 거냐? 너 우리한테 자랑하려고 온 거냐"라고 분노했다. 그럼에도 김승수와 고주원은 이민우의 솔로 탈출을 축하했고, 유연석은 "여자 친구 있다는 게 저렇게 구박받을 일이냐"라며 황당한 얼굴을 해 웃음을 자아냈다.

