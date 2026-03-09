김정은, 주애와 국제부녀절 기념공연 관람…"여성 역할 중요"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 평양체육관에서 진행된 3.8국제부녀절(세계 여성의 날) 기념공연을 아내 리설주 여사, 딸 주애와 함께 관람했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.

김정은 북한 노동당 총비서가 가족과 함께 '국제 부녀절'로 부르는 세계 여성의 날을 맞아 열린 기념공연에 참석해 여성들의 공로를 치하했습니다.조선중앙통신은 김 총비서가 전날 평양체육관에서 열린 국제부녀절기념공연에 참석해 연설했다고 9일 보도했습니다.부인 리설주, 딸 주애도 함께했습니다.북한매체는 주애의 참석 소식을 전하며 "사랑하는 자제분"이라고 표현했습니다.김 총비서는 축하연설에서 "당 제9차 대회가 있은지 얼마 안 되어 여성들의 명절을 맞이하고 보니 우리가 이룩한 성공들에 고여진 이 나라 여인들의 남다르고 남모르는 수고"를 떠올렸다며 "나라와 남성들을 위해 남모르게 바쳐주신 수고, 진정에 깊이 머리 숙여 감사를 드린다"고 말했습니다.김 위원장은 "여성들의 따뜻한 손길에 떠밀려 남편들이, 자식들이 일터에서 혁신하는 것"이라며 "여성들 특유의 힘과 재능 그리고 더없이 고결한 자기희생적인 헌신으로써 우리 혁명이 더욱 빨리 전진하게 되는 것"이라고 했습니다.북한 매체는 김 총비서가 주애의 손을 맞잡고 공연을 관람하는 모습을 공개했습니다.주애는 김 총비서 부부 사이에 앉았습니다.김 위원장이 앉은 관람석 첫 줄에는 북한 여성계 선두 주자라 할 수 있는 최선희 외무상, '조선중앙TV 간판' 리춘히 아나운서, 김 위원장의 동생인 김여정 당 총무부장이 자리해 눈길을 끌었습니다.북한은 국제 부녀절을 국가적 명절로 크게 기념하며 내부 결속을 다지는 계기로 활용합니다.그러나 북한의 여성 인권 실상은 가부장적인 사회 분위기 속에 경제적 부양책임까지 떠맡아 열악하다는 게 국제사회의 대체적 평가입니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)