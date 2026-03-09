뉴스
[뉴욕증시] 주말 일제히 하락…'국제 유가' 최대 변수

SBS 뉴스
작성 2026.03.09
11일 2월 소비자물가지수 cpi가 공개되고 13일에는 4분기 국내 총생산 잠정치와 1월 PC 가격지수가 발표됩니다.

지난 주말 뉴욕 증시는 일제히 하락했습니다.

다우가 0.95% 내렸고 나스닥과 S&P 500 지수는 1%대 하락했습니다.

오늘부터 미국 서머타임이 시작되면서 정규시장 개장은 우리 시간으로 밤 10시 30분 마감은 새벽 5시로 1시간씩 앞당겨집니다.

이번 주는 미국과 이란의 충돌 와중에 국제 유가의 움직임이 최대 변수가 될 전망인데요.

11일에는 OPEC의 원유 시장 보고서가 13일에는 1월 구인·이직 보고서가 발표됩니다.

시장은 특히 18일 예정된 FOMC 회의를 앞두고 이번 주 발표되는 2월 CPI와 1월 PC 지수에 촉각을 곤두세우고 있습니다.

2월 근원물가의 등락 폭에 따라 연준의 금리 전망이 영향을 받을 수 있기 때문입니다.

한편 국제유가는 중동 전쟁 여파로 급등하며 서부 텍사스산 원유 WTI가 배럴당 90달러 선을 돌파한 상태입니다.

지난주 마감 상황을 살펴보면 엔비디아가 AI 칩 수출 규제 우려와 부진한 고용지표에 따른 경기 둔화 가능성으로 3% 내렸습니다.

마이크론 등 메모리 반도체주들도 차세대 패키징 기술 전환이 미뤄질 수 있다는 우려 속에 동반 급락했습니다.

이번 주에도 AI 관련 주들의 실적 발표는 이어집니다.

10일 오라클에 이어 12일에는 오더비가 실적을 공개하면서 AI 기술의 실질적인 성과를 다시 한번 시험 받을 예정입니다.
