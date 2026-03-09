미 캔자스시티 공항, 폭탄 위협에 2천 명 대피…3시간 만에 운영재개

▲ 미 캔자스시티 공항

미국 캔자스시티 국제공항에서 폭발물 위협으로 항공기 운항이 약 3시간 동안 중단됐습니다.캔자스시티 항공국은 8일(현지시간) 오전 11시15분 공항에 폭발물 위협이 접수돼 즉각 터미널 대피 조치가 내려졌다고 밝혔다고 AP통신과 지역 일간 캔자스시티 스타가 보도했습니다.이에 따라 승객들과 직원 등 약 2천 명이 공항 터미널을 떠나 활주로로 긴급 대피하는 등 소동을 빚었습니다.터미널에서 비행기 탑승을 기다리던 승객 로건 홀리(29)는 AP통신에 "갑자기 공항 직원이 '즉시 대피'라고 외치자 사람들이 재빨리 일어나 그곳(터미널)을 빠져나갔다"고 당시 상황을 묘사했습니다.경찰은 연방수사국(FBI) 등과 협력해 터미널에 경찰관과 경찰견을 투입해 조사를 벌이는 한편 공항으로 가는 고속도로도 일부 차단했습니다.이 기간 착륙한 비행기들도 터미널에 접근하지 않고 유도로에서 대기했습니다.공항 측은 이날 오후 2시 공항 운영을 재개했습니다.션 더피 연방 교통부 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 "캔자스시티공항에서 발생한 보안사고는 현재 해결됐으며 정상 운영이 재개되고 있다"고 말했습니다.다만 폭발물 위협과 관련한 구체적인 내용은 알려지지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)