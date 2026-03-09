뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중부지방 곳곳 비·눈… 아침 대부분 영하권

배준우 기자
작성 2026.03.09 05:52 조회수
중부지방 곳곳 비·눈… 아침 대부분 영하권
월요일인 오늘(9일) 중부지방을 중심으로 비 또는 눈이 내리겠습니다.

오전부터 밤사이 강원도에, 늦은 오후부터 밤사이 경북 동해안과 북동 산지에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠습니다.

경기 동부와 충북 북부에도 낮에 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

수도권과 충청권, 전북, 전남 북부에는 오전부터 낮 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠습니다.

예상 강수량은 강원 동해안과 산지 5㎜ 미만, 강원 내륙 1㎜ 안팎, 경기 동부와 충북 북부 1㎜ 미만입니다.

경북 동해안, 울릉도·독도에는 9∼10일 이틀간 5㎜ 미만, 경북 북동 산지에는 1㎜ 안팎의 비가 예상됩니다.

예상 적설량은 강원 산지 1∼5㎝, 강원 내륙 1㎝ 안팎, 경북 북동 산지 1㎝ 미만입니다.

전국 대부분 지역에선 아침 기온이 영하권으로 쌀쌀하겠습니다.

오전 5시 현재 기온은 서울 2.6도, 인천 3.0도, 수원 1.2도, 춘천 -0.6도, 강릉 3.7도, 청주 1.2도, 대전 -0.1도, 전주 -1.2도, 광주 0.4도, 제주 4.0도, 대구 2.2도, 부산 4.0도, 울산 2.2도, 창원 3.9도 등입니다.

낮 기온은 6∼11도로 예보됐습니다.

중부지방은 대체로 흐리다가 밤부터 밝아지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많다가 밤부터 맑아지겠습니다.

미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상됩니다.

다만, 대전·세종·충남·호남권은 낮에, 영남권은 낮부터 늦은 오후에, 제주권은 늦은 오후에 일시적 '나쁨'으로 예상됩니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지