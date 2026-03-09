1. "새 지도자 선출 발표"…"우리 승인 없이 오래 못 가"



이란이 새 최고지도자로 사망한 하메네이의 차남을 선출한 걸로 알려졌습니다. 트럼프 대통령은 미국의 승인 없는 이란 차기 지도자는 권력을 오래 유지하기 어려울 거라고 경고했습니다.



2. 헤즈볼라 거점 맹폭…호르무즈해협 예인선 침몰



이스라엘이 친이란 헤즈볼라의 거점 레바논 공습을 이어가면서 사망자가 400명에 육박했습니다. 호르무즈해협에선 미사일 공습으로 예인선이 침몰했습니다.



3. 206명 태운 전세기 도착…오늘 비상경제회의



아랍 에미리트에 발이 묶였던 우리 국민 200여 명을 태운 전세기가 오늘(9일) 새벽 귀국했습니다. 유가 불안이 커지는 가운데 이재명 대통령은 오늘 비상경제 회의를 열고 경제와 물가상황을 점검합니다.



4. 오세훈 공천 미신청…"당 노선 정상화가 선결 과제"



오세훈 서울시장이 어제저녁 마감된 국민의힘 6.3 지방선거 광역단체장 후보 공천을 신청하지 않았습니다. 오 시장은 당 노선 정상화가 선결 과제라며, 당 지도부의 입장 변화를 기다리겠다고 밝혔습니다.