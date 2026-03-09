206명 태운 전세기 도착…가족 만나 안도의 한숨

<앵커>



이란 전쟁으로 아랍에미리트에 발이 묶였던 우리 국민 200여 명이 오늘(9일) 새벽 인천공항에 도착했습니다. 폭격의 공포에서 벗어나 가족들은 만나고, 안도의 한숨을 쉬었습니다.



서동균 기자입니다.



<기자>



입국 게이트의 문이 열리자 기다리던 가족이 다가가 포옹합니다.



오늘 새벽 1시 20분쯤, 우리 국민과 외국인 배우자 등 206명을 태운 아부다비발 전세기가 인천국제공항에 도착했습니다.



중동 지역에서 발이 묶여 있던 교민, 관광객들은 안도의 한숨을 내쉬었습니다.



[유근행/아부다비 체류 교민 : 매일매일 기다리는 게 힘들었었거든요. 근데 전세기를 타는데 너무 행복하더라고요. 진짜 이제 갈 수 있구나.]



[정광자/아부다비 교민 가족 : 이제 좀 집에 간다. 뭐 이런 안도의 한숨을 쉬면서 또 혹시나 오다가 비행기 폭격을 맞으면 어떡하나.]



오늘 도착한 206명 중 우리 국민은 203명, 외국인 배우자는 3명이었습니다.



전세기는 에티하드 항공이 운영하는 것으로, 우리 정부가 지난 5일 외교장관 회담 등을 통해 아랍에미리트 정부에 요청한 데 따른 것입니다.



미국이 이란을 공습한 지난달 28일 이후 우리 정부가 국민 귀국을 위해 전세기를 투입한 것은 이번이 처음입니다.



당초 UAE 아부다비 공항에서 285명이 탑승할 예정이었지만 38명이 취소 의사를 표했고 53명은 연락 없이 공항에 오지 않았습니다.



대신 사전에 신청하지 않은 12명이 공항으로 와 전세기에 몸을 실었습니다.



탑승 수속 당시 현지에선 수차례 대피경보가 발령되기도 했습니다.



[정혜원/아부다비 유학생 : 오기 직전까지 한 세 번 정도 폭발음이 있어서 계속 대피를 했거든요. 비행기가 안 뜰까 봐 되게 불안했고.]



외교부는 국민들이 모두 안전하게 귀국할 수 있도록 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이상민)