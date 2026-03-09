"'아들은 안돼' 하메네이 유언했지만…군부가 후계자 최종 결정"

▲ 이란 최고지도자였던 아야톨라 세예드 알리 하메네이

이란 최고지도자였던 아야톨라 세예드 알리 하메네이의 후임 선출이 늦어지는 것과 관련해 하메네이의 유언이 문제로 불거졌다는 관측이 제기됐습니다.이스라엘의 해외 정보기관 모사드가 운영하는 것으로 여겨지는 엑스(X·옛 트위터) 페르시아어 계정은 8일(현지시간) 새벽 알리 하메네이와 그의 차남 얼굴을 붙인 사진에 "모즈타바 하메네이는 왜 아버지의 유언장을 불태웠나"라고 적었습니다.공교롭게도 이후 메흐르, ISNA 통신 등 이란 매체들은 하메네이의 뒤를 이을 최고지도자가 뽑혔으며, 추후 결과가 발표될 것이라고 전했습니다.하메네이는 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 폭사했습니다.이후 이란에서는 전문가회의가 소집돼 후계 구도를 논의해왔습니다.이란 헌법기구인 전문가회의가 최종 결정을 내리면 차기 최고지도자가 공식 확정됩니다.이날 오후 전문가회의의 위원들은 알리 하메네이의 차남 모즈타바가 후임이 됐음을 잇달아 시사했습니다.호세인알리 에슈케바리 위원은 "하메네이라는 이름이 계속될 것"이라고 말했고, 모흐센 헤이다리 위원은 "큰 사탄(미국)이 대표자들에 의해 선택된 이의 이름을 언급한 적이 있다"고 말하기도 했습니다.헤이다리 위원의 언급은 지난 5일 도널드 트럼프 미국 대통령은 모즈타바를 이란 최고지도자로 용납할 수 없다고 말했던 것을 떠올리게 합니다.올해 56세인 모즈타바는 아버지의 후광을 등에 업은 막후 실세 인사로, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 정보기관 내 영향력이 막강한 것으로 알려졌습니다.그는 오랫동안 후계자 후보로 거론됐습니다.하지만 전문가회의는 이날 밤 12시가 가까워질 때까지 후임으로 누가 뽑혔는지를 공개하지 않으며 시간을 끌고 있는 모양새입니다.이와 관련해 이스라엘 N12 방송은 "많은 이들이 후계자로 모즈타바가 오르기를 바랐지만, 알리 하메네이는 유언에서 '아들을 후계자로 임명하지 말라'고 지시한 것으로 드러났다"고 보도했습니다.하메네이의 유언 탓에 후계자 선출이 확정되지 않았으며, 최종 결정권이 이란 군부에 넘어갔다는 설명입니다.N12는 또 이란군의 군사작전을 통합 지휘하는 하탐알안비야사령부의 알리 압둘라히 알리아바디 사령관이 최근 상급자들의 사망 후 작전권을 장악하고 정치권에 불복종하고 있다고도 전했습니다.지난 5일 반체제 매체 이란인터내셔널도 전문가회의에서 한 위원이 "알리 하메네이는 아들의 지도력을 탐탁치 않게 여겼으며, 생전에 (지도자 세습) 사안이 제기되는 것을 결코 허락하지 않았다"고 보도한 바 있습니다.한편, 이스라엘군은 엑스에 올린 페르시아어 성명에서 "폭군 하메네이가 제거된 뒤 새 지도자를 선출하려고 한다"며 "40년 만에 처음으로 소집되는 전문가회의가 곰에서 곧 개최될 예정"이라고 밝혔습니다.이어 "이스라엘은 후계자는 물론 그를 지명하려는 누구라도 계속해서 추적할 것"이라며 "후계자 선출 과정에 참여하는 당신들도 표적으로 삼는 것을 주저하지 않을 것"이라고 경고했습니다.이스라엘이 전문가회의 소집 장소로 지목한 이란 중부 도시 곰은 시아파 이슬람 신학 연구로 널리 알려졌습니다.이란 반관영 타스님 통신은 이날 저녁 곰에서 수 차례 폭발이 일어났다고 보도했습니다.