"월급 120만 원 깎인 셈"…화물차 기사들 '비명'

▲ 기름값이 가파르게 상승하고 있는 가운데 7일 인천 중구의 한 주유소 앞에 저렴한 가격의 주유소를 찾는 대형 화물차량과 승용차들이 늘어 서 있다.

중동 정세 불안으로 유가가 급등하며 화물차 기사들이 '생존권 위협'을 호소하고 있습니다.운임은 그대로 묶여 있는데 한 달 기름값만 120만∼130만 원씩 늘어나면서 부담을 고스란히 떠안게 됐기 때문입니다.트레일러 기사 백 모(58)씨는 7일 통화에서 "일주일 전에 리터당 1천500원대였던 게 어제는 1천940원이 됐더라"라며 "월 매출이 1천500만 원이면 기름값이 500만 원 들어가는데, 이번 달에는 120만 원이 더 나갈 것"이라고 말했습니다.전국으로 화물차를 운행하는 백 씨는 하루 12시간 이상 500㎞ 안팎을 달리며 이틀에 한 번꼴로 평균 200리터의 경유를 넣습니다.백 씨는 늘어난 유류비가 생계에 미치는 타격이 치명적이라고 토로했습니다.그는 "차량 비용, 정비·수리비, 세금 같은 잡비를 빼면 순수익이 500만 원 정도 남는데, 시급으로 보면 최저임금"이라며 "기름값이 120만 원 더 나가면 소득이 300만 원대로 내려앉는다. 4인 가정을 꾸려나가는 데 현실적인 문제"라고 말했습니다.이어 "'기름값이 올랐으니 운임을 더 주겠다'는 화주사는 단 한 군데도 없다. 현 제도에서 유가 상승분은 고스란히 기사 부담"이라며 "두세달 정도로 끝나면 200여만 원 손해 보고 끝냈다고 하겠지만 장기화하면 어떻게 하겠나"라고 답답함을 감추지 못했습니다.21톤 화물차를 운전하는 허 모(32)씨도 "이틀에 한 번꼴로 320리터씩 경유를 넣는데 전에는 45만 원씩 하던 게 이제는 56만 원"이라며 "한 번 기름을 넣을 때마다 10만 원씩 차이가 나니 한 달 주유비가 120만∼130만 원 늘 것"이라고 우려했습니다.기사들의 체감 위기는 지표로도 나타납니다.한국석유공사 유가 정보 서비스 오피넷에 따르면 전날 전국 주유소 경유 평균 가격은 리터당 1천890.73원으로 1천900원 선을 넘봅니다.지난달 넷째 주(1천594.1원)와 비교하면 300원 가까이 급등했습니다.전문가들은 유가 상승이 시차를 두고 운송비, 농축산물, 외식 물가 등 전반적인 체감 물가를 연쇄적으로 밀어 올릴 것이라고 우려합니다.이은희 인하대학교 소비자학과 교수는 "화물 운송이 가장 먼저 비용 상승의 압박을 받고 있지만, 결과적으로 생산·유통 전 분야의 비용이 증가할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)