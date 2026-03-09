"경매로 집 사줄게" 알바생들에 수억 편취 편의점 업주 구속기소

▲ 수원지검 여주지청

편의점 아르바이트생들을 상대로 경매로 수익을 내 아파트를 살 수 있게 해주겠다고 속여 수억 원을 가로챈 50대 업주가 구속돼 재판에 넘겨졌습니다.수원지검 여주지청(이유선 지청장)은 사기, 근로기준법 위반 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 6일 밝혔습니다.A 씨는 2024년 7월부터 2025년 5월까지 자신이 운영하는 편의점 4곳에서 일하는 아르바이트생 40대 B 씨 등 9명에게 "경매로 수익을 내서 아파트를 살 수 있게 해주겠다"고 속여 4억 8천만 원을 편취한 혐의입니다.그는 경매 경험이 없는데도 경매 전문가 행세를 하며 범행한 것으로 조사됐습니다.A 씨는 2024년 9월부터 2025년 3월까지 아르바이트생 2명을 상대로 "편의점 폐기 임박 음식들을 대신 결제해주면 대금을 갚겠다"라거나 "본사 지원금을 받으려면 돈을 내야 한다"고 속여 3천800만 원을 가로챈 혐의도 받습니다.A 씨는 지난해 4월부터 3개월간 아르바이트생 4명의 임금 1천800만 원을 지급하지 않은 혐의도 있습니다.검찰은 "피고인은 피해자들에게 피해 금액을 갚겠다고 약속한 뒤 연락을 끊거나 '고소를 취하하는 사람들부터 돈을 갚겠다'며 고소 취하를 종용하는 등 피해자들에게 희망 고문을 이어갔다"며 "경찰과 노동청에서 불구속 송치한 5건을 병합해 피해자 13명을 전수조사하고 범죄 사실을 명확히 확인한 뒤 직접 구속했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)