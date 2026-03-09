사상 최고 구리 가격에 전봇대 전선 훔친 퇴직 배전공

▲ 전남 신안경찰서

사상 최고치를 경신한 구리를 노리고 전봇대 전선을 훔친 퇴직 배전공이 경찰에 붙잡혔습니다.전남 신안경찰서는 상습절도 혐의로 50대 A 씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 6일 밝혔습니다.A 씨는 올해 1월부터 지난달까지 한 달여간 전남 신안과 무안, 해남 일대에서 42차례에 걸쳐 6천여만 원 상당의 전봇대 전선을 훔친 혐의입니다.그는 8년간 한국전력 협력업체 소속 배전공으로 일하며 전선 설치 등 관련 업무를 하다 최근 퇴직한 것으로 파악됐습니다.그는 남은 전류를 회수하는 역할을 하는 보조 전선인 중성선을 전봇대에서 잘라내 그 안에 들어있는 구리를 고물상에 판매한 것으로 드러났습니다.중성선은 전류가 흐르지 않아 전선을 자르더라도 정전으로 이어지지 않아 곧바로 절도 사실이 들통나지 않는다는 점을 노린 것으로 경찰은 판단하고 있습니다.절도 신고를 접수한 경찰은 수사 과정에서 A 씨의 이동 동선을 포착, 범행을 마치고 돌아가는 A 씨를 긴급체포했습니다.다만 법원이 구속영장을 기각해 불구속 상태로 수사가 진행 중입니다.경찰은 A 씨의 여죄를 확인한 뒤 조만간 검찰에 송치한다는 계획입니다.한편 구리 가격은 올해 1월 런던금속거래소(LME) 기준 톤당 약 1만 4천 달러(2천56만 원) 수준으로 치솟아 사상 최고치를 기록했습니다.