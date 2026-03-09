뉴스
'전설 속 영물인가?' 흰 노루 원주 도심서 발견 화제

유영규 기자
작성 2026.03.09
▲ 도심 인근 야산에서 먹이 활동하는 흰 노루

8일 강원도 원주시 반곡동의 한 야산에서 온몸이 하얀색인 노루가 한 마리가 목격돼서 화제입니다.

지역 주민 등에 따르면 이날 오후 반곡동 인근의 한 아파트 앞 100m가량 떨어진 야산에서 풀을 뜯고 있는 흰 노루가 발견됐습니다.

이 주민은 "산책을 마치고 아파트로 돌아와 베란다 밖을 물끄러미 바라보던 중 멀리 야산에서 흰색 작은 물체가 움직이는 것이 보였고, 휴대전화 카메라 줌 기능을 이용해 촬영하고 보니 흰 노루였다"고 말했습니다.

이 주민이 촬영한 노루는 온몸이 흰색이었으며 머리에 뿔이 난 것으로 미뤄 수컷으로 추정됩니다.

3년 전인 2023년에도 이날 발견된 곳과 멀지 않은 장소에 흰 노루가 발견돼 큰 관심을 끌기도 했습니다.

예로부터 흰 노루는 좋은 소식이나 행운을 가져다주는 영물로 여겨지고 있습니다.

하지만 선천적으로 멜라닌 색소가 결핍돼 나타나는 백색증, 이른바 알비노 증후군을 앓는 희귀종으로 추정됩니다.

전문가들은 흰 노루가 홀로 먹이를 찾으러 도심에 나타난 것이 아닌가 보고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
