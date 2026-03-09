테헤란 석유저장고 폭발에…"강산성 '기름비' 내려"

▲ 현지시간 7일 이란 테헤란에서 미국-이스라엘 군사 작전 중 도시를 강타한 공격으로 석유 저장 시설에서 불길과 연기가 치솟자 주민들이 지켜보며 사진을 찍고 있다.

미국·이스라엘의 폭격으로 이란 수도 테헤란 주변의 주요 석유저장 시설이 폭발하면서 테헤란에 독성가스가 퍼지고 '기름비'가 내렸습니다.이란 IRNA통신 등에 따르면 7일(현지시간) 밤부터 8일 새벽까지 테헤란 북서부 주요 연료보급 기지인 샤흐런 석유저장소와 남부 정유단지 레이 지역의 연료 저장고, 서쪽 외곽 카라지 등의 연료 저장시설이 집중 공습을 받았습니다.이들 탱크가 폭격 뒤 폭발하면서 유독 가스가 대량으로 뿜어져 나왔습니다.테헤란시 당국은 "석유 탱크가 폭발해 유독한 탄화수소와 황산화물, 질소산화물 화합물이 대기와 구름에 대규모로 퍼지고 있다"며 "비가 내린다면 아주 위험한 강산성 비가 될 것"이라고 우려했습니다.이란 상황을 전하는 소셜미디어(SNS)엔 8일 테헤란에 짙은 먹구름이 끼고 강산성의 검은색 기름비가 내린다는 글과 사진이 게시됐습니다.모하마드 사데그 모타마디안 테헤란주 주지사는 8일 "(석유 저장고의) 화재 이후 테헤란의 오염 지수가 증가하고 있다"며 주의를 당부했습니다.에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 엑스에 "석유 저장고에 대한 공격은 이란 민간인에 대해 고의적으로 화학전을 벌인 것이나 다름없다"고 비판했습니다.또 "침략자들은 연료 저장소를 공격함으로써 독성 물질을 대기에 방출해 민간인을 중독시키고 대규모로 생명을 위태롭게 하고 있다"며 "이런 공격은 전쟁범죄이자 반인도적 범죄, 대량 학살"이라고 규탄했습니다.테헤란주는 또 이번 석유 저장고 공격으로 연료 공급이 부족해지자 1회 주유 한도를 30L에서 20L로 제한했습니다.모타마디안 주지사는 "주유량 감축은 2∼3일 정도만 임시로 적용될 것"이라며 "이전으로 곧 원상회복될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)